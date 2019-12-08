Армия и оружие
Газета.RuДвери командного пункта РВСН испытали «ядерным взрывом»
В Ленинградской области испытали двери на входе в командный пункт Ракетных войск стратегического назначения, находящийся под землей на особо охраняемой территории. Об этом сообщает телеканал "Звезда". Для этого двери весом около четырех тонн каждая смонтировали на полигоне.
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Происшествия
Сын Валерии попал в аварию под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин вместе со своей девушкой попал в аварию под Петербургом. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
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Советник Трампа назвал стрельбу на авиабазе во Флориде терактом
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен считает, что стрельба на военной базе во Флориде, которую устроил обучавшийся в США саудовский военнослужащий, является терактом.
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В Котласе более 10 тысяч человек вышли на митинг в защиту Шиеса
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Порошенко забросали яйцами на майдане
Бывшего президента Украины Петра Порошенко забросали яйцами во время акции оппозиции накануне саммита в "нормандском формате".
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В Минске протестующие направились к посольству России
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Украинские националисты призвали начать полноценную войну с Россией
Заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА) Андрей Гергерт призвал начать полноценную войну с Россией.
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В Сербии назвали Россию самым главным другом и союзником
Сербия не имеет большего друга и союзника в защите своих интересов, чем Россия, заявил министр по инновациям в правительстве Сербии Ненад Попович.
Наука
Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае
В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.
Музыка
София Ротару выступила на конкурсе «Песня года 2019» в Москве
Украинская исполнительница София Ротару выступила на концерте в честь вручения российской музыкальной премии «Песня года 2019» на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.
Политика
МИД Германии призвал Россию проявить готовность идти навстречу Киеву
Глава МИД ФРГ Хайко Маас в преддверии саммита в "нормандском формате" отметил смелость президента Украины Владимира Зеленского и призвал Москву к готовности идти навстречу Киеву, отрывки из интервью с министром приводит воскресное издание Bild am Sonntag в своем Twitter.
Армия и оружие
Атомный авианосец ВМС США вошел в Средиземное море
На этой неделе в Средиземное море вошел авианосец «Гарри Трумэн» ВМС США с несколькими кораблями сопровождения.
Хоккей
«Авангард» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ
Хоккеисты омского "Авангарда" нанесли поражение казанскому "Ак Барсу" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Фанаты «Спартака» посвятили баннеры Дзюбе и Запашному
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Общество
Кудрин прокомментировал сокращения в основанном им фонде
Глава Счетной палаты и основатель Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексей Кудрин на своей странице в Facebook прокомментировал публикацию РБК о закрытии большинства программ КГИ и сокращении финансирования его фонда «Диалог», который поддерживал комитет.
Кино
Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман
Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.
Авто
В России Geely увеличила продажи в ноябре более чем в 2 раза
Политика
Правительство ФРГ обсудит расследование убийства в Берлине
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует приложить больше усилий для сотрудничества в связи с расследованием убийства гражданина Грузии, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.
Общество
Умер 21-летний рэпер Juice WRLD
Происшествия
После пожара в Одессе пропавшими числятся восемь человек
Местонахождение восьми человек, предположительно находившихся в сгоревшем здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, до сих пор остаётся неизвестным.
Общество
Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию
Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
Футбол
«Сочи» и «Рубин» сыграли вничью
Футбольный клуб "Сочи" и казанский "Рубин" не выявили победителя в очном противостоянии на юге России. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Гаджеты
Источник пугает пользователей асимметрией камер в Samsung Galaxy S11
В Сети появились данные о внешнем виде готовящейся к выходу новинки от Samsung – смартфонах Galaxy S11 и S11 с приставкой «плюс», которые получили, мягко говоря, странное расположение сенсоров задних камер.
Общество
Минск рассчитывает на компенсацию в $70 млн из-за загрязнённой нефти
Белорусская сторона рассчитывает на компенсацию в размере около $70 млн в связи с экономическими потерями страны из-за загрязнения российской нефти в трубопроводе «Дружба».
Футбол
«Монако» разгромил «Амьен», Головин отдал голевую передачу
"Монако" одержал победу над "Амьеном" в матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу.
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Медики рассказали, как быстрее справиться с кашлем
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«Ржев» – это кино, которое рассказывает про простых солдат
Как отмечено в рецензии, представленные в фильме сцены сняты впечатляюще технично, кроваво, но без смакования насилия, потому что главной задачей кинокартины была возможность показать на большом экране «одно из самых сложных для официальной истории событий войны».