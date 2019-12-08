В Ленинградской области испытали двери на входе в командный пункт Ракетных войск стратегического назначения, находящийся под землей на особо охраняемой территории. Об этом сообщает телеканал "Звезда". Для этого двери весом около четырех тонн каждая смонтировали на полигоне.

Политика МИД Германии призвал Россию проявить готовность идти навстречу Киеву Глава МИД ФРГ Хайко Маас в преддверии саммита в "нормандском формате" отметил смелость президента Украины Владимира Зеленского и призвал Москву к готовности идти навстречу Киеву, отрывки из интервью с министром приводит воскресное издание Bild am Sonntag в своем Twitter.

Происшествия В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.

Политика Замглавы британского МВД ответил на вопрос о российских деньгах Заместитель министра внутренних дел Соединенного Королевства Брэндон Льюис в воскресенье заявил, что не имеет доказательств финансирования российскими бизнесменами правящей Консервативной партии.

Политика Белорусский посол рассказал о восьми несогласованных дорожных картах Посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщил, что Москва и Минск согласовали две дорожные карты по интеграции в Союзное государство из 10.

Космос «Роскосмос» нашел «руку Москвы» в НАСА и Boeing 7 декабря, уже после публикации издания, FEDOR в Twitter назвал ракету Atlas V со Starliner, установленную на стартовом столе, бедной и страшной, обвинив в этом компанию Boeing.

Шоу-бизнес Путин поздравил Фрейндлих с юбилеем Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летием народную артистку СССР Алису Фрейндлих, отметив её непревзойдённое актёрское мастерство.

Политика Шойгу заявил о деградации отношений России и НАТО Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что провал попыток по минимизации угроз, возникших в связи с отказом от ряда соглашений, связанных с безопасностью, показывает деградацию ситуации в отношениях с НАТО.