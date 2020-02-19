Общество
Газета.RuДвигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным
В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в отрасли.
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с чего всё началось
Гребной электродвигатель (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика", который сломался в начале февраля в ходе швартовых испытаний, видимо, не удастся восстановить, рассказали источники "Ъ".Коммерсантъвчера в 17:53
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