Двигатель загорелся у пассажирского самолета перед вылетом из новосибирского аэропорта, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. На борту находилось более 200 пассажиров, все они выбрались наружу, никто не пострадал.

с чего всё началось

На борту находилось более 200 пассажиров, все они выбрались наружу, никто не пострадал. Самолет должен быть вылететь во вьетнамский курорт Камрань. Один из двигателей не запускался с первой попытки.

Двигатель пассажирского самолета загорелся при вылете из Новосибирска

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