Происшествия
ИнтерфаксДвигатель пассажирского самолета загорелся при вылете из Новосибирска
На борту находилось более 200 пассажиров, все они выбрались наружу, никто не пострадал. Самолет должен быть вылететь во вьетнамский курорт Камрань. Один из двигателей не запускался с первой попытки.
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с чего всё началось
Двигатель загорелся у пассажирского самолета перед вылетом из новосибирского аэропорта, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. На борту находилось более 200 пассажиров, все они выбрались наружу, никто не пострадал.Интерфакс16:19
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