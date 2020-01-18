Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксДвигатель пассажирского самолета загорелся при вылете из Новосибирска

На борту находилось более 200 пассажиров, все они выбрались наружу, никто не пострадал. Самолет должен быть вылететь во вьетнамский курорт Камрань. Один из двигателей не запускался с первой попытки.
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с чего всё началось

Двигатель пассажирского самолета загорелся при вылете из Новосибирска

Двигатель загорелся у пассажирского самолета перед вылетом из новосибирского аэропорта, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. На борту находилось более 200 пассажиров, все они выбрались наружу, никто не пострадал.
Интерфакс16:19

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В Новосибирске у лайнера перед взлетом загорелся двигатель

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В Новосибирске у самолета загорелся двигатель перед вылетом во Вьетнам

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Двигатель пассажирского самолета загорелся при вылете из Новосибирска

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Источник: в Новосибирске эвакуировали пассажиров борта перед взлётом

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В аэропорту Новосибирска у самолета при вылете загорелся двигатель. На борту было больше 200 человек

URA.Ru16:58

Двигатель самолета загорелся в аэропорту Новосибирска перед вылетом

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