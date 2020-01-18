Двигатель самолета, собиравшегося вылететь из Новосибирска на вьетнамский курорт Камрань, внезапно загорелся перед вылетом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. По его данным, пилоты готовились к вылету, но запустить двигатель с первой попытки им не удалось.

Двигатель самолета загорелся в аэропорту Новосибирска перед вылетом

Футбол «Ювентус» предложил «Барселоне» обменяться игроками Летом 2019 года итальянцы предлагали "Барселоне" обменяться игроками, но тогда каталонский клуб отказался от трансфера.

Политика Захарова назвала положения конституции США расходящимися с реальностью Официальный представитель МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила на комментарий главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова касательно слов и.о. министра иностранных дел Сергея Лаврова о нарушении Соединенными Штатами международного права.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.

Гаджеты Украинский Samsung Galaxy A51 оказался самым дешевым в Европе Как и планировалось, сегодня компания Samsung начала продавать смартфон Samsung Galaxy A51 на европейском рынке, где он предлагается по цене от 340 евро за версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти.

Армия и оружие У России оказалось больше средств ПРО, чем у США ядерных МБР Как отмечают специалисты, даже в случае, если между Россией и США произойдёт военный конфликт и США решатся на применения ядерного оружия, находящегося на вооружении этой страны количества ядерных боеголовок попросту не хватит на то, чтобы прорвать оборону российских границ.

Политика Из ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Происшествия Землетрясение зафиксировано в Новосибирской области Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано на юге Новосибирской области в субботу в 27 км к востоку от города Искитим, сообщил Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Авто Названы комплектации кроссовера Skoda Karoq в РФ По прогнозам экспертов издания "Новые автомобили", ключевыми соперниками нового Skoda Karoq на рынке РФ должны стать корейские Kia Seltos, Hyundai Creta, Kia Sportage и Hyundai Tucson, а также японский Nissan Qashqai, французский Renault Arkana и немецкий Volkswagen Tiguan.

Авто Tesla рассекретила дизайн нового электрокара Компания Tesla Motors на днях опубликовала любопытный дизайн-скетч, на котором изображена новая, неизвестная ранее модель марки.