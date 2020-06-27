Политика

РИА НовостиРИА НовостиДвижение «Талибан» опровергло публикацию NYT о связях с Россией

Радикальное движение "Талибан" опровергло утверждения о том, что оно якобы получало средства от военной разведки РФ на совершение нападений в Афганистане, говорится в заявлении организации.
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Движение «Талибан» опровергло публикацию NYT о связях с Россией

Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
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