Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.

с чего всё началось

Радикальное движение "Талибан" опровергло утверждения о том, что оно якобы получало средства от военной разведки РФ на совершение нападений в Афганистане, говорится в заявлении организации.

Движение «Талибан» опровергло публикацию NYT о связях с Россией

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