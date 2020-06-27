Политика

РИА НовостиРИА НовостиДвижение «Талибан» опровергло публикацию NYT о связях с Россией

Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
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Движение «Талибан» опровергло публикацию NYT о связях с Россией

Радикальное движение "Талибан" опровергло утверждения о том, что оно якобы получало средства от военной разведки РФ на совершение нападений в Афганистане, говорится в заявлении организации.
РИА Новости11:56

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Талибы опровергли сообщения о финансировании со стороны России

Телеканал 360°12:56

В Белом доме отказались комментировать слухи о связи России и «Талибана»

News.ru14:55

«Талибан»* опроверг сообщение американской прессы о связях с Россией

Комсомольская правда13:16

Боевики «Талибана»* отвергли информацию о финансировании со стороны России

REGNUM13:14

Белый дом не стал комментировать статью NYT о связях «Талибана» с Россией

РИА Новости14:08

Движение «Талибан» ответило на публикацию NYT о связях с Россией

Газета.Ru15:08

В «Талибане» прокомментировали публикацию NYT о «связях с Россией»

RT на русском12:35
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Космос

«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon

Ведомости 10:39
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Происшествия

Собчак заявила о намерении подать в суд после нападения в монастыре

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак намерена подать иски в суд в связи с нападением на нее в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РБК 15:29
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Политика

США могут выделить 3,8 миллиарда долларов на «сдерживание России»

Комитет палаты представителей США по вооруженным силам предлагает выделить на "сдерживание России" в следующем финансовом году 3,8 миллиарда долларов, говорится в предложении комитета по оборонному бюджету США.
РИА Новости 13:37
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Происшествия

На военном полигоне в Ленобласти произошел крупный пожар

РБК 15:46
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Футбол

РПЛ объяснила, почему Байрамян оказался в заявке «Ростова»

Оперативный штаб российской Премьер-лиги объяснил, почему «Ростов» смог заявить полузащитника Хорена Байрамяна на матч двадцать четвёртого тура чемпионата против тульского «Арсенала».
Евро-футбол.ру 14:27
Спорт

Ласицкене не поддерживает обращение комиссии спортсменов к МОК

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене не поддерживает открытое письмо комиссии спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики в адрес World Athletics и Международного олимпийского комитета.
Спорт-Экспресс 13:16
Происшествия

В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»

Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 08:00
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Культура

Сергей Шнуров высказался об уголовных делах Ефремова и Серебренникова

Деловое.ТВ 08:32
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Общество

Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
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Происшествия

В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой

В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, сообщает «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 10:56
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Армия и оружие

США и Норвегия подняли истребители для сопровождения российских Ту-142

Истребители США и Норвегии подняли в воздух для сопровождения российских противолодочных самолетов Ту-142, совершавших полеты над акваториями Баренцева и Норвежского морей.
Lenta.ru 13:45
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Политика

Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США

Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian.
Газета.Ru 02:29
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Шоу-бизнес

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Шоу-бизнес

Наташа Королева примерила длинную челку

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Политика

В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»

Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости вчера в 09:32
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Происшествия

Двух человек на надувном матрасе унесло в Черное море под Анапой

РБК 10:12
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«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол

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Пожар в ангаре в Подольске локализовали

Пожар в подмосковном Подольске, где горит ангар на площади 3 тыс. кв. м, удалось локализовать.
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Найден самый большой квазар в ранней Вселенной

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Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram

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Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию достигла 75%

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Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
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Стала известна зарплата Михаила Воробьева в «Салавате»

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В Германии создали петицию по возвращению на европейский рынок всего доступного модельного ряда Lada.
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Игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» обновлена впервые за 13 лет

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