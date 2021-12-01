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Движение «Талибан» подтвердило прекращение боев на афгано-иранской границе

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) подтверждает прекращение вооруженных столкновений на афгано-иранской границе, которые произошли в среду между талибами и иранскими пограничниками.
ТАСС
Fars указывает, что перестрелка длилась несколько минут с применением полутяжелого вооружения, жертв нет.
РБК
Как сообщает новостное агентство Tasnim
, причиной стало то, что талибы не знали, где проходит фактическая граница.
Фергана
Иранские СМИ заявили, что атака талибов была отбита, а КПП снова взяты под контроль Ирана.
Lenta.ru

Подробнее о событии

«Талибан» сообщил о прекращении боев на афгано-иранской границе
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