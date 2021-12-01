Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) подтверждает прекращение вооруженных столкновений на афгано-иранской границе, которые произошли в среду между талибами и иранскими пограничниками.
Сухогруз под флагом Панамы, потерпевший крушение в Японском море, затонул в штормовую погоду, 17 членов его экипажа на спасательном мотоботе обнаружило российское судно "Регион 87", сообщил в четверг ТАСС начальник морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) Владивосток Николай Пирожков.