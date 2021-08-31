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Движение «Талибан» поздравило Афганистан с победой после вывода американских войск

Соединенные Штаты в Афганистане потерпели поражение и не достигли поставленных целей, заявил ранее представитель «Талибана» Забиулла Муджахид.
Lenta.ru
Как писал сайт kp.ru, Вооруженные силы Соединенных Штатов покинули Афганистан, а официальный представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи заявил об окончании операции по эвакуации людей из Кабула.
Комсомольская правда
В понедельник глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи сообщил, что американцы вывели свои войска из Афганистана.
ТАСС
Единственной неподконтрольной талибам остается провинция Панджшер.
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