Эхо МосквыДвижение «Талибан» поздравило Афганистан с победой после вывода американских войскСоединенные Штаты в Афганистане потерпели поражение и не достигли поставленных целей, заявил ранее представитель «Талибана» Забиулла Муджахид.Lenta.ruКак писал сайт kp.ru, Вооруженные силы Соединенных Штатов покинули Афганистан, а официальный представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи заявил об окончании операции по эвакуации людей из Кабула.Комсомольская правдаВ понедельник глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи сообщил, что американцы вывели свои войска из Афганистана.ТАССЕдинственной неподконтрольной талибам остается провинция Панджшер.Национальная служба новостейДума ТВДума ТВНародные новостиИнфо24ИнфоСМИВечерняя МоскваГазета.RuПолитическая ЭкспертизаЭкономика сегодняСлово и ДелоiReactorThe Moscow PostФАНВестник КавказаПолитика СегодняREGNUMЦарьградИзвестияРБКПодробнее о событииАмериканист Лозанский предложил пригласить «Талибан*» на встречу Большой двадцаткиОбщественная служба новостей05:46Талибы* объявили о поражении США в АфганистанеТелеканал 360°00:54Представитель талибов Муджахид: США потерпели поражение в АфганистанеРИА Новости01:41«Талибан»* заявил о поражении США в АфганистанеКомсомольская правда01:23«Талибан» заявил о поражении США в АфганистанеГазета.Ru01:17Талибы заявили, что хотят хороших отношений с СШАТАСС00:55Талибы празднуют победу в АфганистанеЭхо Москвы04:04Показать ещёОценить160Поделиться