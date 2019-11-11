Происшествия

ТАССТАССДвижение на Кольцевой линии московского метро восстановлено

Движении поездов на Кольцевой линии московского метро, прерванное ранее из-за падения человека на пути, восстановлено. Об этом сообщается в аккаунте подземки в Twitter.
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