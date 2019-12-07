Сегодня прерывалось движение от станции «Чеховская» до «Отрадного».

Общество Болельщики «Спартака» обратились в СК по поводу заявления Запашного Болельщики московского "Спартака" обратились в следственное управление СКРФ и прокуратуру по городу Санкт-Петербург с просьбой дать правовую оценку действиям Эдгарда Запашного по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282 Уголовного кодекса РФ, сообщил РИА Новости известный болельщик "Спартака" Олег "Мосфильмовский" Семенов.

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Общество Малышева рассказала о популярных мифах о МРТ Телеведущая и врач Елена Малышева выпустила видеозапись о пяти популярных мифах по поводу магнитно-резонансной томографии (МРТ).

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Здоровье К концу года в Омской области выросла заболеваемость ВИЧ По-прежнему по уровню заболеваемости среди округов Омска лидирует Кировский (заболеваемость на уровне 97,1 на 100 тыс.), среди районов области – Кормиловский (заболеваемость 170,2 на 100 тыс.) Всего, по данным на 1 декабря, в Омской области проживает 20522 ВИЧ-инфицированных.

Политика Порошенко призвал отгородить Украину стеной от России Бывший президент Украины Пётр Порошенко предложил действующим властям страны построить стену на украинско-российской границе, а не на линии разграничения в Донбассе.

Космос Испытана система, предназначенная для ловли ракеты вертолетом Во время десятого полета первая ступень Electron получила новый модуль телеметрии (для максимально подобного отслеживания параметров во время спуска), а также систему ориентации (дает возможность управлять траекторией снижения и правильно расположить бустер в пространстве, чтобы он выдержал аэродинамический нагрев).

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