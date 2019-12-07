Транспорт

Говорит МоскваГоворит МоскваДвижение на серой ветке московского метро восстановлено

Сегодня прерывалось движение от станции «Чеховская» до «Отрадного».
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Движение восстановлено на серой ветке московского метро после проверки путевой инфраструктуры

Агентство Москва04:30

Движение на серой ветке метро восстановлено

Москва 2403:52

Движение на Серпуховско‑Тимирязевской линии метро ввели в график

РИАМО04:20

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро ввели в график

Вечерняя Москва04:57

Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии метро восстановили

Интерфакс03:58

Движение поездов на серой ветке московского метро ввели в график

РИА Новости04:54

На серой ветке метро Москвы произошел сбой в движении поездов

РБК03:45
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Наука

Гипнотизм гидродинамики

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Единоборства

Видео: девушка — боец UFC полностью обнажилась во время взвешивания

Девушка - боец UFC Синтия Кальвильо полностью разделась на процедуре взвешивания в преддверии турнира по смешанным единоборствам.
РЕН ТВ 06:08
Политика

Белорусы вышли на митинг против интеграции с Россией

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Экспресс газета 01:46
Общество

Болельщики «Спартака» обратились в СК по поводу заявления Запашного

Болельщики московского "Спартака" обратились в следственное управление СКРФ и прокуратуру по городу Санкт-Петербург с просьбой дать правовую оценку действиям Эдгарда Запашного по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282 Уголовного кодекса РФ, сообщил РИА Новости известный болельщик "Спартака" Олег "Мосфильмовский" Семенов.
РИА Новости 05:51
Общество

Депутат рассказала об умоляющих поработать на пенсии россиянах

Депутат Госдумы и чемпионка Олимпиады в Турине 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что у нее есть знакомые, которые «умоляют» о возможности поработать на пенсии.
Lenta.ru 05:31
Общество

Малышева рассказала о популярных мифах о МРТ

Телеведущая и врач Елена Малышева выпустила видеозапись о пяти популярных мифах по поводу магнитно-резонансной томографии (МРТ).
Lenta.ru 07:06
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РИА Новости 07:00
Общество

Немецкий гастроэнтеролог назвал разрушающие кишечник продукты

Глава отделения в немецкой клинике внутренней медицины и нейрогастроэнтерологии Helios Томас Фрилинг назвал продукты, которые разрушают кишечник.
РБК 04:28
Армия и оружие

Атомный авианосец ВМС США вошел в Средиземное море

На этой неделе в Средиземное море вошел авианосец «Гарри Трумэн» ВМС США с несколькими кораблями сопровождения.
Discover24 01:28
Политика

Зеленский созовет закрытое совещание СНБО перед нормандским саммитом

Зеленский проведет закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) накануне встречи в Париже лидеров стран "Нормандской четверки".
ИА Новороссия 05 декабря в 01:30
Здоровье

В Невинномысске из-за антипрививочников шестеро заболели корью

В результате за две недели корью заболели сразу шесть человек. В городе объявили подчищающую иммунизацию.
Российская газета 03:48
Политика

Медведев обозначил позицию России по газовому контракту с Украиной

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Москва и Киев не договорятся по газу, если украинская сторона продолжит требовать выплаты денег по судебным решениям.
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Общество

В Steam выйдет симулятор Иисуса Христа

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Бомбардир.ру 06:00
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РИА Новости 02:33
Общество

В России изменят состав сопроводительных документов на автомобиль

В России вводится ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, из-за чего поменяется состав сопроводительной документации на автомобили, сообщает RT со ссылкой на текст стандарта.
РИА Новости 01:24
Армия и оружие

США обвинили россиян в уничтожении беспилотника в Ливии

Американские военные считают, что пропавший в конце ноября беспилотник ВС США был сбит российскими средствами ПВО в небе над Ливией.
Газета.Ru 06:54
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Мэр Липецка Уваркина объяснила видео с матом

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РИА ОмскИнформ вчера в 06:59
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Опубликован трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде

Лента получила название «Не время умирать» и станет 25-й в серии. Фильм снимали в Лондоне, Норвегии, Италии и на Ямайке.
Говорит Москва 04 декабря в 10:07
Политика

Порошенко призвал отгородить Украину стеной от России

Бывший президент Украины Пётр Порошенко предложил действующим властям страны построить стену на украинско-российской границе, а не на линии разграничения в Донбассе.
Life.ru вчера в 16:22
Общество

Макс Покровский высказался о деградации российской нации

Макс Покровский высказался о деградации российской нации. Музыкант считает, что для её возрождения необходимо 100 лет.
OAnews вчера в 12:21
Происшествия

У сбившего пешеходов около МЦК нашли 12 штрафов за превышение скорости

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Космос

Испытана система, предназначенная для ловли ракеты вертолетом

Во время десятого полета первая ступень Electron получила новый модуль телеметрии (для максимально подобного отслеживания параметров во время спуска), а также систему ориентации (дает возможность управлять траекторией снижения и правильно расположить бустер в пространстве, чтобы он выдержал аэродинамический нагрев).
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Ученые нашли ранее неизвестную причину рака

Российская газета 01:00
Наука

Ученые выяснили: раковые клетки не переносят микрогравитации

Исследователи поместили в миниатюрную центрифугу, воссоздающую эффект микрогравитации, раковые клетки яичников, молочных желез, носа и легких.
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По словам специалиста, при определенных условиях густые усы и борода могут стать "инкубаторами" для вредоносных бактерий.
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Космос

Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу

Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
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Певица МакSим опять выходит замуж

Российская артистка Марина Амбросимова, выступающая как МакSим, вновь выходит замуж. Об этом певица сообщила в своем Instagram.
Российская газета 06:41
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