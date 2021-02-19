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Коммерсантъ

Движение по Крымскому мосту впервые приостановили из-за снегопада

Впервые с завершения строительства дорожникам пришлось приостановить движение по Крымскому мосту из-за снегопада, сообщил замминистра транспорта республики Николай Лукашенко. На данный момент движение восстановлено частично.В источнике
С чего всё началось
Дорожники впервые с завершения строительства перекрыли движение по Крымскому мосту из-за снегопада, сообщил
 замминистра транспорта республики Николай Лукашенко в эфире «Радио Крым».
Подробнее о событии

По Крымскому мосту возобновилось движение

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