Транспорт
ИА Порт АмурДвижение по мосту через Зею в Благовещенске ограничено
Проезд на мост через реку Зея на выезде из Благовещенска временно ограничен из-за проблем с дорожным полотном, сообщает пресс-служба администрации амурской столицы.
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Директор института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, профессор РАН Александр Лукашев назвал опасность госпитализации при заражении коронавирусом.
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Смартфоны могут начать регистрировать по заводском номеру (IMEI) в обязательном порядке в середине 2021 года, сообщает "Коммерсантъ" во вторник.
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Среди 28 новых случаев заболевания вирусом COVID-19 х около 60,0% являются бессимптомными носителями.
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Ректор ВШЭ заявил о риске обеднения среднего класса в России
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Pampers вслед за PepsiCo отказалась сотрудничать с Региной Тодоренко
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