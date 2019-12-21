Происшествия
ИзвестияДвижение по трассе «Скандинавия» восстановлено после ДТП
Движение по трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области восстановлено. Ранее оно было приостановлено из-за ДТП с участием шести автомобилей, в результате которого два человека погибли, передает 21 декабря ТАСС со ссылкой на УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Читать в источнике
Оценить74
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 08:41, Ашберн
Политика
МИД России прокомментировал санкции США против трубопроводов
Правительство Германии выразило сожаление на фоне санкций против строительства газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» и назвало это вмешательством в дела Европы.
Авто
Volkswagen показал новый Passat для России
Volkswagen представил новое поколение Passat для рынка России.
Экономика
Украина согласилась с повышением тарифа на транзит российского газа
Украина признает необходимость повышения тарифа на транзит российского газа в европейские страны, заявил украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в субботу, 21 декабря.
Армия и оружие
Украина планирует получить летальное оружие при помощи США
Происшествия
В Апатитах подростки избили полицейских
Группа подростков избила двух полицейских в городе Апатиты Мурманской области, следственное управление СК РФ по области проводит проверку.
Футбол
Карло Анчелотти возглавил «Эвертон»
10 декабря Карло Анчелотти отправили в отставку с поста главного тренера «Наполи».
Политика
Польский генерал: Поставки сербских мин ВС Украины контролировали США
По данным сербской оппозиции, компания «Техноремонт» приобрела партию мин производства сербского военного завода «Крушик», а затем продала ее польской компании Nattan, которая была аффилирована с гражданином Украины Виталием Дементьевым.
Общество
Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола
Дороже всего новогоднее застолье обойдётся жителям Чукотки — в 9528,58 руб. Дешевле всего новогодний стол окажется в Ингушетии — 3500 руб.
Шоу-бизнес
Брежнева выложила милое фото с мужем и дочкой
Экономика
ПФР назвал сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь поступят на банковские карты россиян с 30 декабря, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).
Хоккей
«Твоих сисек будет достаточно». Игрок «Салавата» ответил на критику самой известной чирлидерши КХЛ
Шоу-бизнес
Разин озвучил сумму, которую Малахов заплатил за интервью мужу Лолиты
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram назвал сумму, которую телеведущий Андрей Малахов, по его мнению, заплатил мужу Лолиты за интервью.
Кино
Умерла актриса Клодин Оже, сыгравшая девушку Бонда в «Шаровой молнии»
Артистка скончалась в Париже на 79-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает газета Le Monde.
Биатлон
Йоханнес Бё победил в гонке преследования на этапе КМ по биатлону
Норвежский специалист Йоханнес Бё стал победителем в гонке преследования на дистанции 12,5 км на третьем этапе Кубка мира по биатлону, проходящему во французском Анси.
Музыка
Мэрайя Кэри записала новый клип на All I Want For Christmas Is You
Певица Мэрайя Кэри выпустила новый клип на свой рождественский хит All I Want For Christmas Is You, отпраздновавший на днях 25-летие.
Армия и оружие
Народная милиция призвала украинских солдат переходить на сторону ЛНР
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики призывает украинских силовиков переходить на сторону ЛНР, заявил на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.
Экономика
ЦБ рассказал о золотых активах России в преддверии Нового года
Чуть более десятилетия назад, в 2007 году, Россия обладала всего 402 тоннами золота, но с тех пор запас неуклонно рос.
Космос
Корабль «Орел» оказался способен на три полета к Луне вместо десяти
Армия и оружие
Атомная подлодка «Князь Владимир» пополнит ВМФ РФ
В настоящее время на предприятии «Севмаш» продолжается строительство двух группировок атомных подводных лодок четвёртого поколения, а также идёт подготовка в передаче Военно-морскому флоту РФ атомной подлодки проекта 955А (шифр «Борей-А») «Князь Владимир».
Общество
Роскачество составило рейтинг российских игристых вин
Эксперты Роскачества составили рейтинг игристых вин из российского винограда в ценовой категории до 1 тыс. рублей за бутылку, сообщают «Известия».
Общество
Представитель Акимова: решение о снижении нештрафуемого порога скорости не принято
Правкомиссия по безопасности дорожного движения не принимала решения о снижении нештрафуемого порога скорости, сообщил журналистам представитель вице-премьера Максима Акимова.
Политика
Путин высказался о резолюции Европарламента о Второй мировой
На встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин заявил, что его удивила и несколько задела недавняя резолюция Европарламента «о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», передает ТАСС.
Политика
Помпео и глава МИД Германии обсудили ситуацию с «СП-2»
Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео обсудил с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом ограничительные меры Вашингтона в отношении российского газопровода «Северный поток-2», сообщает пресс-служба Госдепартамента.
Здоровье
Петербургские врачи спасли младенца с опухолью сердца
Врачи поясняли: у них нет ни опыта, ни необходимого оборудования, что проводить подобные операции таким маленьким пациентам.
Армия и оружие
Эффективность С-400 в Турции вызвала негодование США
В ходе учебного боя С-400 удалось зафиксировать все цели. Это вызвало волну возмущения в Америке.
Шоу-бизнес
Приемные дети Брэда Питта не пришли на его день рождения
Уточнено: Питт отпраздновал день рождения в своем доме в Лос-Анджелесе, куда пришли чествовать отца только его младшие, родные дети - идентифицирующая себя как мальчика тринадцатилетняя Шайло и близнецы Нокс и Вивьен, которым одиннадцать.
Общество
Снимали даже в раздевалках: в спортклубе Порошенко нашли систему тотальной слежки
После обысков в спортклубе была обнаружена система тотальной слежки и видеофиксации.
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Политика
Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН
Новоназначенный посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что половина россиян, работающих в ООН, являются агентами ФСБ.