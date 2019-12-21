Происшествия

ИзвестияИзвестияДвижение по трассе «Скандинавия» восстановлено после ДТП

Движение по трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области восстановлено. Ранее оно было приостановлено из-за ДТП с участием шести автомобилей, в результате которого два человека погибли, передает 21 декабря ТАСС со ссылкой на УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
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Движение по трассе «Скандинавия» восстановлено после ДТП

Известия07:30

В крупном ДТП в Ленинградской области погибли два человека

РИА Новости00:30

В Ленобласти в ДТП с шестью автомобилями погибли два человека

RT на русском06:19

Движение по трассе «Скандинавия» в Ленинградской области восстановлено после крупного ДТП

ТАСС05:48

В Ленобласти из-за крупного ДТП с грузовиком перекрыли трассу «Скандинавия»

Интерфакс02:12

Два человека погибли в ДТП с шестью машинами в Ленинградской области

Коммерсантъ00:59

В Ленобласти восстановили движение на трассе после смертельного ДТП

Российская газета06:38
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МИД России прокомментировал санкции США против трубопроводов

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Volkswagen представил новое поколение Passat для рынка России.
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Группа подростков избила двух полицейских в городе Апатиты Мурманской области, следственное управление СК РФ по области проводит проверку.
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Карло Анчелотти возглавил «Эвертон»

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Польский генерал: Поставки сербских мин ВС Украины контролировали США

По данным сербской оппозиции, компания «Техноремонт» приобрела партию мин производства сербского военного завода «Крушик», а затем продала ее польской компании Nattan, которая была аффилирована с гражданином Украины Виталием Дементьевым.
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Норвежский специалист Йоханнес Бё стал победителем в гонке преследования на дистанции 12,5 км на третьем этапе Кубка мира по биатлону, проходящему во французском Анси.
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Мэрайя Кэри записала новый клип на All I Want For Christmas Is You

Певица Мэрайя Кэри выпустила новый клип на свой рождественский хит All I Want For Christmas Is You, отпраздновавший на днях 25-летие.
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Армия и оружие

Народная милиция призвала украинских солдат переходить на сторону ЛНР

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики призывает украинских силовиков переходить на сторону ЛНР, заявил на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.
РИА Новости 07:33
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ЦБ рассказал о золотых активах России в преддверии Нового года

Чуть более десятилетия назад, в 2007 году, Россия обладала всего 402 тоннами золота, но с тех пор запас неуклонно рос.
Политическая Экспертиза 05:45
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Корабль «Орел» оказался способен на три полета к Луне вместо десяти

Аргументы и Факты вчера в 21:11
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В настоящее время на предприятии «Севмаш» продолжается строительство двух группировок атомных подводных лодок четвёртого поколения, а также идёт подготовка в передаче Военно-морскому флоту РФ атомной подлодки проекта 955А (шифр «Борей-А») «Князь Владимир».
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Роскачество составило рейтинг российских игристых вин

Эксперты Роскачества составили рейтинг игристых вин из российского винограда в ценовой категории до 1 тыс. рублей за бутылку, сообщают «Известия».
RT на русском вчера в 01:16
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Представитель Акимова: решение о снижении нештрафуемого порога скорости не принято

Правкомиссия по безопасности дорожного движения не принимала решения о снижении нештрафуемого порога скорости, сообщил журналистам представитель вице-премьера Максима Акимова.
ТАСС 07:21
Политика

Путин высказался о резолюции Европарламента о Второй мировой

На встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин заявил, что его удивила и несколько задела недавняя резолюция Европарламента «о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 10:48
Политика

Помпео и глава МИД Германии обсудили ситуацию с «СП-2»

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео обсудил с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом ограничительные меры Вашингтона в отношении российского газопровода «Северный поток-2», сообщает пресс-служба Госдепартамента.
Аргументы и Факты вчера в 18:47
Здоровье

Петербургские врачи спасли младенца с опухолью сердца

Врачи поясняли: у них нет ни опыта, ни необходимого оборудования, что проводить подобные операции таким маленьким пациентам.
Российская газета 03:10
Армия и оружие

Эффективность С-400 в Турции вызвала негодование США

В ходе учебного боя С-400 удалось зафиксировать все цели. Это вызвало волну возмущения в Америке.
RuNews24.ru 00:36
Шоу-бизнес

Приемные дети Брэда Питта не пришли на его день рождения

Уточнено: Питт отпраздновал день рождения в своем доме в Лос-Анджелесе, куда пришли чествовать отца только его младшие, родные дети - идентифицирующая себя как мальчика тринадцатилетняя Шайло и близнецы Нокс и Вивьен, которым одиннадцать.
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Снимали даже в раздевалках: в спортклубе Порошенко нашли систему тотальной слежки

После обысков в спортклубе была обнаружена система тотальной слежки и видеофиксации.
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Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Российская газета 05:33
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Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН

Новоназначенный посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что половина россиян, работающих в ООН, являются агентами ФСБ.
Lenta.ru 02:57
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