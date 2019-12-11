Из оперативного штаба по ликвидации последствий снегопада при муниципальном предприятии «Содержание городских территорий» (СГТ) сообщают, что спуск на улице Капитана Шефнера закрыт для проезда.

Движение по улице Капитана Шефнера во Владивостоке закрыли

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