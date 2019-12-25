Происшествия

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваДвижение поездов на фиолетовой ветке метро восстановили

Ранее на фиолетовой ветке метро не было движения поездов от станции «Беговая» до станции «Таганская» из-за падения пассажира на пути. Интерфакс со ссылкой на знакомой с ситуацией источник сообщил о том, что пассажир выжил после падения на рельсы.
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Движение на «фиолетовой» линии метро ввели в график после сбоя

РИАМО00:36

На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой в движении поездов

РБК00:11

Пассажир упал на пути на станции метро «Пушкинская» в центре Москвы

Интерфакс00:08

Движение поездов на фиолетовой ветке московского метро восстановлено

Москва 2400:14

Движение поездов на фиолетовой ветке метро восстановили

Вечерняя Москва00:34

Движение на «фиолетовой» линии московского метро восстановили

РИА Новости00:21

Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро ввели в график после инцидента с пассажиром

Агентство Москва00:27
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Общество

В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
REGNUM вчера в 22:58
Кино

Бондарчук презентовал свой фильм «Вторжение» в столице

Российский кинорежиссёр Фёдор Бондарчук представил свой фантастический фильм «Вторжение». Показ прошёл в киноцентре «Октябрь».
Мойка78 вчера в 07:33
Общество

Прокуратура Татарстана признала незаконным участие детей в учениях МВД

Прокуратура Татарстана по итогам проверки признала незаконным привлечение учеников девятого класса Новотроицкой средней общеобразовательной школы к учениям отдела полиции в Тукаевском районе.
RT на русском 02:19
Политика

Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку — 2»

В Объединённой судостроительной корпорации заявили, что в России может быть построено судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Однако на это потребуется примерно шесть лет.
REGNUM 03:43
Происшествия

Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае

BFM.ru 01:22
Авто

«Ведомости»: в 2020 году «АвтоВАЗ» повысит цены на все модели Lada

Рекомендованные розничные цены будут повышены в среднем на 2,3% на весь модельный ряд автопроизводителя "АвтоВАЗ".
ТАСС вчера в 21:23
Политика

Социологи выяснили предпочтения жителей России на выборах в Госдуму

Напомним, на выборах в Государственную думу РФ VII созыва, состоявшихся в 2016 году, «Единая Россия» набрала по списку 54,2% голосов.
REGNUM 00:01
Общество

Мантуров назвал маловероятным уход Apple с российского рынка

Российский рынок интересен Apple, американская компания вряд ли решит покинуть его после того, как в стране вступит в силу закон о предустановке на гаджеты российского программного обеспечения.
РБК вчера в 19:15
Гаджеты

Новые смарт-часы Xiaomi на базе Wear OS получили модуль NFC

На краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin представлен проект нового носимого устройства — «умных» наручных часов под названием Forbidden City.
3DNews 03:45
Общество

В Севастополь прибыл первый российский поезд

Первый именной состав «Таврия» прибыл из Санкт-Петербурга в Севастополь. Об этом 25 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01:27
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета вчера в 05:58
Общество

Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
REGNUM вчера в 19:57
Энергетика

Украина заработает на «Газпроме»

Исходя из слов главы Минэнерго Украины Алексея Оржеля, тариф для «Газпрома» в среднем вырастет вдвое по сравнению с текущим уровнем и компания будет ежегодно платить $3 млрд.
Коммерсантъ вчера в 13:59
Общество

В «Современнике» рассказали о состоянии Галины Волчек

Театр «Современник» обратился к зрителям в связи с госпитализацией художественного руководителя Галины Волчек.
BFM.ru вчера в 09:37
Происшествия

Директор российской школы била детей книгой и дергала их за уши

Директор школы, которая вела урок, наносила детям удары книгой по голове и животу, дергала их за волосы и уши и заставляла стоять на протяжении занятия.
Lenta.ru 03:53
Шоу-бизнес

Елена Воробей прокомментировала мнение участницы КВН об «Аншлаге»

Новые Известия вчера в 09:12
Политика

Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд «каплей в море»

Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.
РБК 03:23
Кино

Трамп назвал честью появление в фильме «Один дома 2»

РБК вчера в 18:22
Происшествия

Бастрыкин поставил на контроль историю о травле школьницы в Уфе

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что член совета по правам человека в Башкирии Динар Зайнуллин на своей странице в социальной сети опубликовал заявление мамы девочки о том, что ее дочь, которая, учится в четвертом классе школ № 45 Уфы, подверглась травли со стороны старшеклассников, которые избивали ее, вымогали деньги и склоняли к суициду, а также запугивали школьницу.
REGNUM 03:46
Общество

Ненадежные подрядчики «Северного потока - 2» могут попасть в суд

Ненадежные подрядчики «Северного потока - 2» могут попасть в суд. Работы по прокладке труб приостановлены из-за санкций США.
Вести Подмосковья вчера в 02:24
Общество

Роструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники

Зарплаты россиян в январе не должны стать меньше из-за новогодних праздников, объяснил "Российской газете" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
РИА Новости 00:37
Единоборства

Нурмагомедов вошел в тройку лучших бойцов десятилетия ESPN

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов вошел в тройку лучших в опубликованном телеканалом ESPN рейтинге лучших бойцов смешанного стиля за десятилетие.
ProstoProSport 00:39
Политика

ФЕОР поддержала Путина в оценке посла Польши в нацистской Германии

Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода поблагодарил президента России Владимира Путина за слова в адрес польского посла, поддержавшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1938 году.
Известия вчера в 14:37
Общество

РЖД разрешили пассажирам с верхних мест сидеть на нижних полках

В новых электронных билетах, дизайн которых представили РЖД, содержится разрешение для пассажиров, которые едут на верхних полках, сидеть на нижних в дневное время.
РБК 00:42
Космос

Российские ученые нашли у Вселенной границы

Русская Планета 01:55
Общество

Порядка 98% выпускников школ успешно написали итоговое сочинение

Итоговое сочинение, "зачет" по которому является допуском к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ), успешно написали 98% выпускников российских школ, сообщили в среду в пресс-службе Рособрнадзора.
ТАСС 02:08
Армия и оружие

В США высоко оценили российские подводные лодки проекта «Ясень-М»

По мнению американского портала The National Interest, ударные атомные подводные лодки усовершенствованного проекта «Ясень-М» являются самыми смертоносными из когда-либо созданных.
Военное дело вчера в 01:39
Политика

Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину

Слова Ельцина раскрыл в интервью «Би-би-си» занимавший в то время должность его советника Валентин Юмашев.
Lenta.ru 03:38
Футбол

Роналду к Рождеству сменил прическу

Спорт-Экспресс вчера в 22:49
Политика

Казем Джалали: Россия и Иран борются с экономическим терроризмом США

В Москву во вторник прибыл новый посол Ирана – на эту должность был назначен бывший депутат парламента, экс-глава парламентской группы дружбы двух стран Казем Джалали.
РИА Новости 02:00
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