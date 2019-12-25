Происшествия
Вечерняя МоскваДвижение поездов на фиолетовой ветке метро восстановили
Ранее на фиолетовой ветке метро не было движения поездов от станции «Беговая» до станции «Таганская» из-за падения пассажира на пути. Интерфакс со ссылкой на знакомой с ситуацией источник сообщил о том, что пассажир выжил после падения на рельсы.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 03:58, Ашберн
Общество
В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
Кино
Бондарчук презентовал свой фильм «Вторжение» в столице
Российский кинорежиссёр Фёдор Бондарчук представил свой фантастический фильм «Вторжение». Показ прошёл в киноцентре «Октябрь».
Общество
Прокуратура Татарстана признала незаконным участие детей в учениях МВД
Прокуратура Татарстана по итогам проверки признала незаконным привлечение учеников девятого класса Новотроицкой средней общеобразовательной школы к учениям отдела полиции в Тукаевском районе.
Политика
Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку — 2»
В Объединённой судостроительной корпорации заявили, что в России может быть построено судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Однако на это потребуется примерно шесть лет.
Авто
«Ведомости»: в 2020 году «АвтоВАЗ» повысит цены на все модели Lada
Рекомендованные розничные цены будут повышены в среднем на 2,3% на весь модельный ряд автопроизводителя "АвтоВАЗ".
Политика
Социологи выяснили предпочтения жителей России на выборах в Госдуму
Напомним, на выборах в Государственную думу РФ VII созыва, состоявшихся в 2016 году, «Единая Россия» набрала по списку 54,2% голосов.
Общество
Мантуров назвал маловероятным уход Apple с российского рынка
Российский рынок интересен Apple, американская компания вряд ли решит покинуть его после того, как в стране вступит в силу закон о предустановке на гаджеты российского программного обеспечения.
Гаджеты
Новые смарт-часы Xiaomi на базе Wear OS получили модуль NFC
На краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin представлен проект нового носимого устройства — «умных» наручных часов под названием Forbidden City.
Общество
В Севастополь прибыл первый российский поезд
Первый именной состав «Таврия» прибыл из Санкт-Петербурга в Севастополь. Об этом 25 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Общество
Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
Энергетика
Украина заработает на «Газпроме»
Исходя из слов главы Минэнерго Украины Алексея Оржеля, тариф для «Газпрома» в среднем вырастет вдвое по сравнению с текущим уровнем и компания будет ежегодно платить $3 млрд.
Общество
В «Современнике» рассказали о состоянии Галины Волчек
Театр «Современник» обратился к зрителям в связи с госпитализацией художественного руководителя Галины Волчек.
Происшествия
Директор российской школы била детей книгой и дергала их за уши
Директор школы, которая вела урок, наносила детям удары книгой по голове и животу, дергала их за волосы и уши и заставляла стоять на протяжении занятия.
Шоу-бизнес
Елена Воробей прокомментировала мнение участницы КВН об «Аншлаге»
Политика
Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд «каплей в море»
Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.
Кино
Трамп назвал честью появление в фильме «Один дома 2»
Происшествия
Бастрыкин поставил на контроль историю о травле школьницы в Уфе
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что член совета по правам человека в Башкирии Динар Зайнуллин на своей странице в социальной сети опубликовал заявление мамы девочки о том, что ее дочь, которая, учится в четвертом классе школ № 45 Уфы, подверглась травли со стороны старшеклассников, которые избивали ее, вымогали деньги и склоняли к суициду, а также запугивали школьницу.
Общество
Ненадежные подрядчики «Северного потока - 2» могут попасть в суд
Ненадежные подрядчики «Северного потока - 2» могут попасть в суд. Работы по прокладке труб приостановлены из-за санкций США.
Общество
Роструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники
Зарплаты россиян в январе не должны стать меньше из-за новогодних праздников, объяснил "Российской газете" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Единоборства
Нурмагомедов вошел в тройку лучших бойцов десятилетия ESPN
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов вошел в тройку лучших в опубликованном телеканалом ESPN рейтинге лучших бойцов смешанного стиля за десятилетие.
Политика
ФЕОР поддержала Путина в оценке посла Польши в нацистской Германии
Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода поблагодарил президента России Владимира Путина за слова в адрес польского посла, поддержавшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1938 году.
Общество
РЖД разрешили пассажирам с верхних мест сидеть на нижних полках
В новых электронных билетах, дизайн которых представили РЖД, содержится разрешение для пассажиров, которые едут на верхних полках, сидеть на нижних в дневное время.
Космос
Российские ученые нашли у Вселенной границы
Общество
Порядка 98% выпускников школ успешно написали итоговое сочинение
Итоговое сочинение, "зачет" по которому является допуском к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ), успешно написали 98% выпускников российских школ, сообщили в среду в пресс-службе Рособрнадзора.
Армия и оружие
В США высоко оценили российские подводные лодки проекта «Ясень-М»
По мнению американского портала The National Interest, ударные атомные подводные лодки усовершенствованного проекта «Ясень-М» являются самыми смертоносными из когда-либо созданных.
Политика
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Слова Ельцина раскрыл в интервью «Би-би-си» занимавший в то время должность его советника Валентин Юмашев.
Футбол
Роналду к Рождеству сменил прическу
Политика
Казем Джалали: Россия и Иран борются с экономическим терроризмом США
В Москву во вторник прибыл новый посол Ирана – на эту должность был назначен бывший депутат парламента, экс-глава парламентской группы дружбы двух стран Казем Джалали.