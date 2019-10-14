Транспорт
ИзвестияДвижение поездов восстановили на «красной» ветке метро Москвы
Ранее сообщалось на «красной» ветке нет движения поездов между станциями «Юго-Западная» и «Коммунарка».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
На Сокольнической линии московского метро восстановлено движение поездов между станциями «Коммунарка» и «Юго-Западная», сообщает пресс-служба метрополитена.Коммерсантъ01:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 01:38, Ашберн
Общество
В Роструде напомнили о двойной оплате работы в праздники
В Роструде подчеркнули, что привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях.
Политика
Украинского премьера заметили на концерте неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Армия и оружие
Спецназ ВСУ уничтожил группу националистов в Донбассе
Гаджеты
Создана операционная система Collapse OS для условий постапокалипсиса
Разработчик Вирджил Дюпри создал операционную систему Collapse OS.
Недвижимость
Аренда квартир в России выросла до докризисного уровня
В исследовании, проведенном «Авито недвижимость», сообщается, в частности, что цена самого востребованного варианта, однокомнатной квартиры, впервые поднялась до уровня августа 2014 года и составила 16 тысяч рублей в месяц.
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
Религия
Православные верующие празднуют Покров
14 октября православные верующие отмечают праздник Покрова Божией Матери.
Здоровье
В НИИ медицины труда перечислили негативные последствия работы в офисе
Работа в офисе имеет ряд негативных последствий.
Футбол
Первый гол за «Ростов» забил Мамаев в двусторонней игре
Происшествия
Украинского вора в законе избили на свадьбе криминальные приятели
Политика
Президент Израиля просит Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которую Химкинский суд 11 октября приговорил к семи с половиной годам колонии за контрабанду наркотиков.
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки
Технологии
«Магнит» откроет гипермаркет нового формата в Краснодаре
Общество
В России завершается переход на цифровое вещание
Общество
Туристы назвали столицу Финляндии самым скучным городом Европы
Самым скучным городом Европы россияне считают Хельсинки — за столицу Финляндии проголосовали сразу 30% туристов.
Гаджеты
Опубликованы новые рендеры iPhone SE 2
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Шоу-бизнес
Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»
Происшествия
В Екатеринбурге напали на чемпиона мира по карате
Трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина.
Общество
Итальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости
Футбол
Опубликовано фото ноги Петрова после фола игрока Кипра
Нога Сергея Петрова после фола кипрского футболиста Лаифиса pic.twitter.com/Z69EcEWi4B— Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2019 Ранее сборная показала, как готовилась ко встрече с киприотами.
Происшествия
Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России
"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.
Общество
В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины
Финансы
Продолжит падение: определен курс доллара на неделю
Курс доллара продолжает падение и на следующей неделе ситуация не изменится. Об этом рассказал аналитик QBF Гусейн Абдуллаев.
Кино
«Джокер» возглавил российский кинопрокат вторую неделю подряд
Космос
Ученый из NASA утверждает, что жизни Земля обязана Луне
Армия и оружие
Курды договорились с Дамаском разместить войска на границе с Турцией
Политика
Представители украинской диаспоры из восьми стран прибывают в Крым
Представители украинской диаспоры из нескольких стран прибывают в Крым с ознакомительным визитом.
Политика
Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией российского крейсера
На ошибку конгрессмена обратил внимание военный обозреватель Politico Дэйв Браун, после чего фотография была заменена официальным роликом американских ВМС.
Теннис
Даниил Медведев стал чемпионом «Мастерса» в Шанхае
Титул турнира в Шанхае стал для Медведева четвёртым в сезоне и седьмым в карьере, принеся Даниилу $1,374,995 призовых и 1000 очков.