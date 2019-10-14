Транспорт

ИзвестияИзвестияДвижение поездов восстановили на «красной» ветке метро Москвы

Ранее сообщалось на «красной» ветке нет движения поездов между станциями «Юго-Западная» и «Коммунарка».
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На Сокольнической линии московского метро восстановлено движение поездов между станциями «Коммунарка» и «Юго-Западная», сообщает
 пресс-служба метрополитена.
Коммерсантъ01:03

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Движение на Сокольнической линии метро восстановлено

Москва 2400:46

Движение на южном участке красной ветки московского метро восстановили

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Движение между станциями московского метро «Коммунарка» и «Юго-Западная» восстановлено

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Движение поездов на Сокольнической линии метро восстановили

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Движение поездов на красной ветке столичного метро восстановлено

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Движение поездов на «красной» ветке московского метро восстановлено

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На красной ветке московского метро остановлено движение между 8 станциями

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