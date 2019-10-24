Происшествия
ТАССДвижение поездов на серой ветке московского метро восстановлено
Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро восстановлено и вводится в график.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Женщина погибла после падения под прибывающий поезд на станции метро «Отрадное»
Агентство Москва04:38
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 05:51, Ашберн
Политика
«Подглядывающая» за Зеленским сотрудница рассмешила пользователей Сети
Необычное поведение пресс-секретаря Зеленского рассмешило пользователей Сети. "Квартал в Японии", — заметил Александр Тимошенко.
Армия и оружие
Комплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России
Транспортные самолеты ВКС России перебросили на территорию Сербии подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитную ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С».
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
Общество
Суд наказал жительницу Челябинской области за курение на балконе
Суд пришел к выводу, что оснований для запрета курения на балконе нет, а запрет на курение в общественных местах установлен законодательством.
Общество
Рассекречены документы о финских лагерях смерти в СССР
ФСБ России рассекретила документы о финских концлагерях в Петрозаводске, созданных в годы Великой Отечественной войны.
Политика
В США могут признать «Азов» террористической организацией
Украинский добробат «Азов» может быть признан в США террористической организацией: ранее группа конгрессменов обратилась к госдепу с требованием объяснить, почему батальон ещё не был включен в список террористических группировок.
Армия и оружие
Песков назвал нелегитимным присутствие солдат США в Сирии
"Что касается нахождения американских солдат в Сирии, то наша позиция хорошо известна: только российские подразделения находятся на легитимной основе на территории Сирии, а именно по просьбе сирийского руководства", - сказал Песков.
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Происшествия
На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос
Космос
«Роскосмос» перенес запуск корабля «Прогресс» на МКС на 1 декабря
Российский грузовой корабль «Прогресс МС-13» отправится на Международную космическую станцию (МКС) 1 декабря, сообщает 24 октября «РИА Новости» со ссылкой на национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США NASA.
Происшествия
Неизвестный напал с ножом на школьниц в Курской области
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Происшествия
Грузия доставила хакера Сумбаева к российской границе для экстрадиции
Сотрудники министерства юстиции Грузии доставили российского хакера Ярослава Сумбаева на таможенно-пропускной пункт «Ларс» для его дальнейшей экстрадиции в РФ.
Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Армия и оружие
В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор
Шоу-бизнес
Валентина Рубцова: «С Машей Кожевниковой не разговаривала год»
Исполнительница роли Тани призналась, что с Кожевниковой у нее был затяжной конфликт. Первую серию «Универа» показали летом 2008 года.
Политика
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
Общество
Греф сообщил о «кругах ада» для желающих попасть на работу в Сбербанк
Сбербанк каждый год набирает 50 тыс. новых сотрудников, однако, чтобы попасть туда, «придется пройти все круги ада».
Здоровье
Врач рассказал, как избежать сонного паралича
Футбол
Форвард «Хоффенхайма» может перейти в «Спартак»
Нападающий Хоффенхайма Исхак Бельфодиль привлек внимание московского Спартака.
Происшествия
Полиция обнаружила 39 тел в грузовике в Британии
Армия и оружие
Лукашенко: Белоруссия ответит на размещение танков США в Литве
Общество
В России могут начать штрафовать за недолив топлива на АЗС
Минпромторг РФ задумался о введении оборотных штрафов за недолив топлива на автозаправочных станциях, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве.
Политика
Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
Россия направляет Армении ноту протеста в связи со срывом оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS, и попросила министра обороны Давида Тонояна разрешить ситуацию, следует из текста документа, копия которого есть у «РИА Новости».
Политика
Суд обязал Госдепартамент опубликовать документы по Украине
В США суд обязал Государственный департамент в течение 30 дней представить документы, связанные с ситуацией вокруг Украины, включая переписку госсекретаря Майкла Помпео с адвокатом Рудольфом Джулиани.
Музыка
Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
Общество
Суд продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана до конца года
Лефортовский суд Москвы продлил заключение под стражу обвиняемого в шпионаже гражданина США, Великобритании, Ирландии и Канады Пола Уилана.
Происшествия
Предполагаемый виновник ДТП на Обводном был в федеральном розыске
Предполагаемый виновник ДТП на Обводном канале с восемью пострадавшими находился в федеральном розыске по делу о даче взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.