Происшествия

ТАССТАССДвижение поездов на серой ветке московского метро восстановлено

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро восстановлено и вводится в график.
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Пассажир, упавший на рельсы на станции «Отрадное» в московском метро, погиб

РИА Новости04:42

Пассажир московского метро погиб, упав на рельсы на станции «Отрадное»

Интерфакс04:23

Полиция начала проверку обстоятельств гибели женщины, упавшей под поезд в метро Москвы

ТАСС04:55

Движение на серой ветке метро восстановлено

Москва 2404:17

Женщина погибла при падении под поезд на станции метро «Отрадное»

РИАМО04:48

Женщина погибла после падения под прибывающий поезд на станции метро «Отрадное»

Агентство Москва04:38

Женщина погибла после падения на рельсы в столичном метро

Вечерняя Москва04:53
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Политика

«Подглядывающая» за Зеленским сотрудница рассмешила пользователей Сети

Необычное поведение пресс-секретаря Зеленского рассмешило пользователей Сети. "Квартал в Японии", — заметил Александр Тимошенко.
РИА Новости вчера в 19:59
Армия и оружие

Комплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России

Транспортные самолеты ВКС России перебросили на территорию Сербии подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитную ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С».
РБК 05:37
Общество

В Forbes назвали самых богатых женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Общество

Суд наказал жительницу Челябинской области за курение на балконе

Суд пришел к выводу, что оснований для запрета курения на балконе нет, а запрет на курение в общественных местах установлен законодательством.
Доступ1 01:20
Армия и оружие

Россия перебросит в Сирию дополнительные военные силы

News.ru 05:20
Общество

Рассекречены документы о финских лагерях смерти в СССР

ФСБ России рассекретила документы о финских концлагерях в Петрозаводске, созданных в годы Великой Отечественной войны.
Lenta.ru 03:57
Политика

В США могут признать «Азов» террористической организацией

Украинский добробат «Азов» может быть признан в США террористической организацией: ранее группа конгрессменов обратилась к госдепу с требованием объяснить, почему батальон ещё не был включен в список террористических группировок.
Хакасия-Информ вчера в 04:47
Армия и оружие

Песков назвал нелегитимным присутствие солдат США в Сирии

"Что касается нахождения американских солдат в Сирии, то наша позиция хорошо известна: только российские подразделения находятся на легитимной основе на территории Сирии, а именно по просьбе сирийского руководства", - сказал Песков.
Газета.Ru 05:24
Общество

Госпитализирована Елена Малышева

Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Происшествия

На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос

Российская газета 03:00
Космос

«Роскосмос» перенес запуск корабля «Прогресс» на МКС на 1 декабря

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-13» отправится на Международную космическую станцию (МКС) 1 декабря, сообщает 24 октября «РИА Новости» со ссылкой на национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США NASA.
Известия 03:14
Происшествия

Неизвестный напал с ножом на школьниц в Курской области

RT на русском вчера в 08:30
Происшествия

Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии

Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 21:34
Экономика

Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета вчера в 10:38
Происшествия

Грузия доставила хакера Сумбаева к российской границе для экстрадиции

Сотрудники министерства юстиции Грузии доставили российского хакера Ярослава Сумбаева на таможенно-пропускной пункт «Ларс» для его дальнейшей экстрадиции в РФ.
REGNUM 03:58
Футбол

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Российская газета 04:27
Армия и оружие

В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор

Известия вчера в 23:49
Шоу-бизнес

Валентина Рубцова: «С Машей Кожевниковой не разговаривала год»

Исполнительница роли Тани призналась, что с Кожевниковой у нее был затяжной конфликт. Первую серию «Универа» показали летом 2008 года.
StarHit.ru 01:00
Политика

В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина

В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
RT на русском 05:05
Общество

Греф сообщил о «кругах ада» для желающих попасть на работу в Сбербанк

Сбербанк каждый год набирает 50 тыс. новых сотрудников, однако, чтобы попасть туда, «придется пройти все круги ада».
РБК 04:53
Здоровье

Врач рассказал, как избежать сонного паралича

РИА Новости вчера в 23:59
Футбол

Форвард «Хоффенхайма» может перейти в «Спартак»

Нападающий Хоффенхайма Исхак Бельфодиль привлек внимание московского Спартака.
Советский спорт 03:36
Происшествия

Полиция обнаружила 39 тел в грузовике в Британии

Газета.Ru вчера в 05:23
Армия и оружие

Лукашенко: Белоруссия ответит на размещение танков США в Литве

RuNews24.ru 22 октября в 14:28
Общество

В России могут начать штрафовать за недолив топлива на АЗС

Минпромторг РФ задумался о введении оборотных штрафов за недолив топлива на автозаправочных станциях, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве.
REGNUM 00:33
Политика

Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера

Россия направляет Армении ноту протеста в связи со срывом оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS, и попросила министра обороны Давида Тонояна разрешить ситуацию, следует из текста документа, копия которого есть у «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 20:20
Политика

Суд обязал Госдепартамент опубликовать документы по Украине

В США суд обязал Государственный департамент в течение 30 дней представить документы, связанные с ситуацией вокруг Украины, включая переписку госсекретаря Майкла Помпео с адвокатом Рудольфом Джулиани.
Московский Комсомолец вчера в 17:37
Музыка

Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере

Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru вчера в 03:49
Общество

Суд продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана до конца года

Лефортовский суд Москвы продлил заключение под стражу обвиняемого в шпионаже гражданина США, Великобритании, Ирландии и Канады Пола Уилана.
Газета.Ru 04:22
Происшествия

Предполагаемый виновник ДТП на Обводном был в федеральном розыске

Предполагаемый виновник ДТП на Обводном канале с восемью пострадавшими находился в федеральном розыске по делу о даче взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
МР7.ру 04:14
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