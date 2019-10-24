Происшествия
ТАССДвижение поездов на серой ветке московского метро восстановлено
Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро восстановлено и вводится в график.
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Женщина погибла после падения под прибывающий поезд на станции метро «Отрадное»
Агентство Москва04:38
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Экономика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
РИА Новости 07:48
Политика
Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России
После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
Коммерсантъ вчера в 17:39
Футбол
Месси установил рекорд Лиги чемпионов
Metaratings вчера в 16:04
Армия и оружие
В Донбассе скончался боевик, участвовавший в обстрелах мирных жителей
В среду, 23 октября, в Донбассе скончался артиллерист Национальной гвардии Украины Антыков.
ИА Новороссия вчера в 16:20
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Экономика
Госдума поддержала продление заморозки накопительной пенсии на год
Документ продлевает заморозку накопительной пенсии до 2022 года и устанавливает обязанность Пенсионного фонда учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.
Говорит Москва 08:31
Общество
В Испании эксгумировали останки диктатора Франко
Специалисты эксгумировали останки испанского диктатора Франсиско Франко, которые были захоронены в базилике в Долине Павших близ Мадрида.
RT на русском 06:55
Общество
За 10 дней работы камер на ЗСД выписано больше 15 тысяч штрафов
Сотрудники Управления ГИБДД по Петербургу и области рассказали о первых итогах работы камер видеофиксации нарушений, которые с 14 октября заработали на Западном скоростном диаметре (ЗСД).
Петербургский дневник 05:13
Общество
Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск
Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.
RT на русском 07:42
Общество
«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском
Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.
REGNUM вчера в 18:44
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 22 октября в 23:16
Политика
Зеленский надеется на скорую встречу в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердили после встречи в Японии, что только в рамках нормандского формата можно достичь мира в Донбассе.
Дума ТВ вчера в 02:47
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова показала свой живот через шесть дней после родов
Молодая мама Анастасия Решетова не собирается терять время зря: сразу после родов она надела специальный бандаж, а теперь вот сокрушается по поводу предстоящей работы над фигурой.
Woman.ru вчера в 03:16
Шоу-бизнес
Елизавета II убрала со стола фото принца Гарри и Меган Маркл
Источник издания в Букингемском дворце связывает пропажу снимка с поведением Меган Маркл и принца Гарри.
RuNews24.ru вчера в 10:45
Происшествия
В Ярославле произошло массовое отравление студентов
В ярославские больницы доставлены более двух десятков студентов - участников слета Национальной лиги студенческих клубов, пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Российская газета 06:09
Армия и оружие
Комплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России
Транспортные самолеты ВКС России перебросили на территорию Сербии подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитную ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С».
РБК 05:37
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» попробуют набрать первые очки в Лиге Европы
Футбольные клубы ЦСКА (Москва) и "Краснодар" в четверг проведут матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы, в которых постараются набрать первые очки в турнире.
РИА Новости вчера в 17:14
Политика
Россия и страны Африки подписали соглашений на 800 млрд рублей
Российская Федерация и страны Африки подписали на форуме в Сочи соглашений на более 800 млрд рублей.
iReactor 08:41
Авто
В России скоро появятся азербайджанские автомобили Khazar SD
Автоновости дня 22 октября в 03:32
Наука
Крыс научили водить миниатюрный автомобиль
Американские психологи смогли научить крыс управлять миниатюрным транспортным средством — небольшим грузовичком, сделанным из пластикового контейнера на колесиках, который можно передвигать вперед, в также вправо и влево при помощи управляющих рычагов.
Ugpressa.ru вчера в 07:44
Экономика
Акции Twitter на предторгах упали на 20%
Акции Twitter на предторгах нью-йоркской фондовой биржи рухнули почти на 20%, сообщает RNS со ссылкой на биржевые данные.
Газета.Ru 08:43
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru вчера в 07:00
Армия и оружие
Появилось видео посадки российского Ту-160 в ЮАР
В Сети опубликовали видео посадки стратегического ракетоносца Ту-160 ВКС России на аэродром Ватерклоф в ЮАР.
РБК 02:16
Армия и оружие
Кремль назвал цель присутствия России в Сирии
Песков отметил, что нужно ориентироваться на реальность.
Газета.Ru 06:58
Армия и оружие
Лукашенко поручил отреагировать на размещение танков США в Литве
RT на русском 22 октября в 16:03
Шоу-бизнес
Джонни Депп согласился на требования Эмбер Херд в суде
Актер Джонни Депп согласился на предложение своей экс-супруги Эмбер Херд в суде.
Актуальные Новости 04:38
Здоровье
Онищенко прокомментировал возможную утечку 41 млн данных пациентов
Ранее на форуме «Открытые инновации» руководитель направления консалтинга группы компаний «InfoWatch» Мария Воронова заявила, что за первое полугодие 2019 года выявлена утечка 41 миллиона данных пациентов российских больниц, что в восемь раз превышает данные 2018 года.
Взгляд.ру 07:12
Политика
Новые доказательства о сбитом MH17 отказались отдавать следователям
В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга», однако он предпринял еще одну попытку предложить свои материалы Амстердаму.
Lenta.ru 07:11
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29