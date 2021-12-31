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Движение поездов после ДТП с автобусом в Рязанской области не ограничили

Жертвами ДТП с автобусом в Рязанской области стали пять человек, пострадал 21 пассажир, в том числе двое несовершеннолетних, заявили РИА Новости в региональном главке МВД.
РИА Новости
"Рейсовый автобус, двигаясь со стороны Москвы в сторону Астрахани, совершил наезд на опору железнодорожного моста", — сказали в полиции.
РИА Новости
По предварительной версии, водитель автобуса уснул за рулем.
Smotrim.ru
На месте происшествия работают сотрудники полиции.
МВД медиа

Подробнее о событии

Источник сообщил о пяти погибших в ДТП с автобусом под Рязанью
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