Транспорт

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Ранее сообщалось: на «красной» ветке нет движения поездов между станциями «Юго-Западная» и «Коммунарка». Как отмечает «Газета.ру», причиной сбоя стала техническая неисправность.
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Движение на южном участке красной ветки московского метро восстановили

РИА Новости00:48

Движение поездов на красной ветке московского метро восстановлено

Интерфакс00:47

Движение между станциями московского метро «Коммунарка» и «Юго-Западная» восстановлено

ТАСС00:48

Движение поездов на Сокольнической линии метро восстановили

Вечерняя Москва00:39

Движение поездов на красной ветке столичного метро восстановлено

Агентство Москва00:50

Движение на Сокольнической линии метро в Москве восстановлено

РЕН ТВ00:50

Движение на Сокольнической линии метро восстановлено

Москва 2400:46
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That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
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