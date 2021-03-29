Движение судов по Суэцкому каналу может возобновиться в течение ближайших часов
Операция по снятию с мели контейнеровоза Ever Given достигла значительного успеха, возобновление навигации по Суэцкому каналу ожидается в ближайшие часы. Об этом со ссылкой на источник в компании-операторе канала Gulf Agency Company 29 марта сообщает РИА Новости.В источнике
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