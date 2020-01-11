Армия и оружие
News.ruДвое американских военных погибли в Афганистане при взрыве
При подрыве автомобиля в Афганистане погибли двое военнослужащих США. Об этом сообщает агентство Khaama со ссылкой на заявление миссии НАТО в стране. Инцидент произошёл в провинции Кандагар на юге Афганистана.
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Политика
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.
Политика
Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
Общество
Меган Маркл заключила контракт с Disney на озвучку персонажей
Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл заключила контракт с Disney, сообщает The Times.
Политика
МИД Украины рассказал о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что во время последней связи пилотов Boeing 737-800 с диспетчерами аэропорта Тегерана полет проходил штатно.
Наука
В Швейцарии ученые создали слиток золота из пластика
Ученым из Швейцарии удалось создать совершенно новую форму золота.
Гаджеты
OnePlus продемонстрирует новую технологию экрана 13 января
Тизер-изображение ни на что не указывает, за исключением того факта, что мероприятие состоится 13 января в Шэньчжэне, Китай, и в нем будет задействована какая-то технология экрана.
Технологии
Google просят разрешить удалять в Android предустановленные программы
Как сообщает ToDay News Ufa, смартфоны на Android, при установке ПО, получают предустановленные приложения, которые удалить невозможно.
Политика
Борисов потребовал от «Роскосмоса» оздоровить космическую отрасль
Космической отрасли России нужно обеспечить рентабельность и начать серийное производство техники, считает вице-премьер Юрий Борисов.
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Макгрегор: победил бы Серроне даже с гриппом
Политика
Зеленский рассказал о беседе с Рухани
Украинский лидер рассказал, что настоятельно попросил иранского коллегу в кратчайшие сроки завершить идентификацию тел погибших в авиакатастрофе и вернуть их на Украину.
Политика
Премьер-министр Абхазии рассказал о встрече с оппозицией
Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба рассказал RT о встрече с лидером оппозиции, депутатом парламента Асланом Бжанией на фоне противоречий вокруг итогов президентских выборов в республике.
Шоу-бизнес
Дана Борисова помирилась с дочерью, обвинившей ее в наркозависимости
У популярной ведущей Даны Борисовой непростые отношения с дочерью Полиной, которая сейчас находится в подростковом возрасте.
Спорт
Сван победила в спринте на этапе Кубка мира в Дрездене
Шведская лыжница Линн Сван одержала победу в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия).
Общество
Крупнейшая пресноводная рыба в мире объявлена вымершей
Китайских веслоносов, или Psephurus gladius, ранее обитавших в реке Янцзы, официально объявили вымершими.
Происшествия
Пропавшего футболиста съели акулы в Австралии
Тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти обнаружили объеденным акулами на австралийском побережье. Об этом пишет Newsweek 10 января.
Футбол
«Наполи» объявил о трансфере Демме
Пресс-служба «Наполи» объявила в Twitter о трансфере из «РБ Лейпцига» центрального полузащитника Диего Демме.
Армия и оружие
Украинский военный, перешедший на сторону ДНР, обратился к Зеленскому
Виталий Кулагин перешёл на сторону ДНР в конце декабря.
Общество
Выигравшая миллиард в лотерею жительница Подмосковья вышла на связь
Победительница новогодней лотереи, выигрыш в которой составил 1 млрд рублей, вышла на связь, сообщает пресс-служба «Столото».
Футбол
Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в Европу
Свой первый матч после возвращения в «Милан» Ибрагимович провел 6 января в домашнем матче 18-го тура против «Сампдории» (0:0). Тогда шведский футболист вышел на замену на 55-й минуте.
Биатлон
Мужская сборная России по биатлону заняла четвертое место в эстафете
Мужская эстафета на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе завершилась победой сборной Норвегии.
Игры
При выходе Xbox Series X для приставки не появится эксклюзивных игр
Компания Microsoft не планирует выход эксклюзивных игр для приставки Xbox Series X в первые месяцы после старта продаж, рассказал глава Xbox Game Studios Мэтт Бути в интервью журналу MCV/Develop.
Общество
В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".
Экономика
Лукашенко ввел эконалог на транзит нефти
Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории.
Происшествия
Бочкарева призналась в хранении наркотиков
Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.