Армия и оружие

News.ruNews.ruДвое американских военных погибли в Афганистане при взрыве

При подрыве автомобиля в Афганистане погибли двое военнослужащих США. Об этом сообщает агентство Khaama со ссылкой на заявление миссии НАТО в стране. Инцидент произошёл в провинции Кандагар на юге Афганистана.
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Двое военнослужащих США погибли при подрыве боевой машины на юге Афганистана

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В Афганистане при подрыве автомобиля погибли двое американских военных

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