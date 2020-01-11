При подрыве автомобиля в Афганистане погибли двое военнослужащих США. Об этом сообщает агентство Khaama со ссылкой на заявление миссии НАТО в стране. Инцидент произошёл в провинции Кандагар на юге Афганистана.

Двое американских военных погибли в Афганистане при взрыве

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