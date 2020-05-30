Происшествия
РБКВ Ингушетии в ходе спецоперации уничтожили двух боевиков
В ингушском городе Сунжа в ходе контртеррористической операции были ликвидированы двое боевиков. Об этом сообщили РБК в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
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Политика
Трамп решил отложить саммит G7 до сентября
Дональд Трамп Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская администрация планировала провести очную встречу стран G7 в конце июня в Вашингтоне.
REGNUM 20:37
Космос
SpaceX запустила к МКС корабль Crew Dragon с астронавтами
SpaceX миллиардера Илона Маска первой среди частных компаний запустила на Международную космическую станцию (МКС) ракету с астронавтами.
Ведомости 15:25
Экономика
BCG привела три сценария роста безработицы в России
Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства.
РИА Новости 28 мая в 20:29
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com вчера в 10:05
Здоровье
28 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
29 мая в Амурской области подтверждено 28 новых случаев коронавируса: 18 - в Благовещенске, пять - в Свободном, три - в Тынде, по одному - в Благовещенском и Ивановском районах.
Телепорт вчера в 02:35
Экономика
Российские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 28 мая в 01:48
Игры
Геймплейный тизер Baldur’s Gate 3
Разработчики Baldur’s Gate 3 опубликовали геймплейный тизер игры. Студия Larian начнет рассказывать детали о новой части игры с 6 июня.
Cyber.sports.ru вчера в 15:59
Политика
Депутат Рады заявила о необходимости вернуть Украине российский рынок
Украинская промышленность не сможет восстановиться до прежнего уровня без рынков России и стран СНГ, заявила депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Наталья Королевская.
РИА Новости 20:48
Происшествия
В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца
Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.
РБК 00:04
Общество
В первый класс начнут принимать по новым правилам
Например, в первый класс школы будут принимать детей, которым к моменту начала обучения исполнилось 6,5 года, если они не имеют противопоказаний по состоянию здоровья, и не старше восьми лет.
Вечерняя Москва 08:02
Здоровье
В Пермском крае выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в регионе выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте губернатора и правительства края.
ФедералПресс 05:37
Общество
Доктор Мясников оценил степень опасности зараженных животных и посылок
Медик подчеркнул, что доказан воздушно-капельный способ передачи вируса, высокая вероятность передачи через слизистые глаза и рта.
Вести.Ru 08:15
Футбол
Аршавин объяснил фразу «Ваши ожидания – ваши проблемы»
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отметил, что, если вбить в Гугл «Андрей Аршавин», то первой появляется именно фраза про «ожидания и проблемы».
Спорт день за днем вчера в 10:56
Армия и оружие
В России началась работа над космическим истребителем
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, выступая в эфире "Комсомольской правды", заявил, в том числе, о том, что сейчас рассматривается возможность создания крылатого пилотируемого космического корабля.
Российская газета 04:55
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду
Вести.Ru вчера в 15:22
Политика
В Госдуме заявили об уже работающих поправках к Конституции
Принятые парламентом поправки к Конституции уже нашли свое отражение в указах российского президента Владимира Путина, а также законах, направленных на поддержку населения и бизнеса.
РБК 09:51
Здоровье
В Татарстане сокращается число новых случаев коронавируса
В Татарстане за эту неделю было зарегистрировано 445 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Kazanfirst.ru 08:05
Армия и оружие
Washington Examiner (США): Китай и Россия угрожают экипажам американских самолетов. Почему Пентагон не остановит их? (Washington Examiner)
Россия угрожает самолетам P-8 в небе над Средиземным морем.
ИноСМИ вчера в 13:54
Происшествия
При падении лифта в Благовещенске пострадали люди
Следственный отдел по городу Благовещенск следственного управления СК РФ по Амурской области проводит доследственную проверку по факту падения грузового лифта в одном из торговых центром областной столицы.
Российская газета 20:38
Здоровье
Попова заявила, что вторая волна коронавируса может прийти осенью
Попова подчеркнула, что это заставляет торопиться с вакцинацией против гриппа.
ТАСС 06:22
Общество
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс 16:44
Общество
Пригожин ответил на сообщения про отправленный ему «Доширак»
В субботу партия "Коммунисты России" сообщила, что отправила Пригожину и его жене Валерии "гуманитарную помощь" в виде нескольких пачек вермишели "Доширак" в связи с жалобами артистов на тяжелое материальное положение.
РИА Новости 17:20
Происшествия
В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке
По словам источника, у здания ГУ МВД по Москве на Петровке было задержано не менее четырех человек, протестовавших против ареста Азара.
Газета.Ru 05:47
Хоккей
Приз лучшего снайпера НХЛ предложили переименовать в честь Овечкина
ProstoProSport вчера в 01:00
Политика
В МИД России назвали фальшивыми заявления США о ливийской валюте
Ранее 30 мая на сайте Госдепартамента США сообщалось, что правительство Мальты изъяло партию контрафактной ливийской валюты на сумму 1,1 миллиарда долларов.
Lenta.ru 13:24
Авто
В АвтоВАЗе рассказали, когда обновится самая дорогая Lada 4x4
Lada 4x4 в версии Bronto, являющейся самой дорогой в линейке "Нивы", получит долгожданное обновление во второй половине нынешнего года.
Авторамблер вчера в 11:35
Наука
Британский ученый Майкл Грегор предсказал пандемию хуже ядерной войны
Автор ряда книг Майкл Грегор предсказал новую пандемию, источником которой станут птицефабрики.
iReactor 12:15
Происшествия
СК завершил расследование убийства директора ресторанов Burger King
Следственный комитет завершил расследование убийства женщины, совершенного попутчиком, найденным через сервис BlaBlaCar.
Известия вчера в 09:59