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Двое бывших американских военных Дрюке и Хьюн попали в плен во время боя под Харьковом

Двое бывших военнослужащих из США Александр Дрюке и Энди Хьюн попали в плен во время проведения миссии под Харьковом.
Lenta.ru
Сослуживцы американцев рассказали журналистам, что наемники были захвачены в плен на прошлой неделе во время ожесточенных боев под Харьковом.
Блокнот.ру
Официально данные о пленении американцев не подтверждены.
РБК
9 июня суд Донецкой народной республики приговорил к смертной казни граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, обвиненных в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников.
РБК

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В плен под Харьковом попали два американских наёмника, которые воевали на стороне ВСУ
Царьград21:31
The Telegraph: двое американских экс-военных Дрюке и Хьюн попали в плен под Харьковом
РИА Новости17:49
Daily Telegraph: Двое бывших военных США попали в плен под Харьковом
РЕН ТВвчера в 13:36
The Telegraph: двое бывших американских военнослужащих попали в плен на Украине
Газета.Ruвчера в 14:48
Telegraph: два бывших военнослужащих США попали в плен под Харьковом
ТАССвчера в 13:08
Двое бывших американских военных Дрюке и Хьюн попали в плен во время боя под Харьковом
Lenta.ruвчера в 13:37
The Telegraph: двое экс-военных США попали в плен во время боевых действий на Украине
RT на русскомвчера в 12:36

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