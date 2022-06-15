9 июня суд Донецкой народной республики приговорил к смертной казни граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, обвиненных в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников.
Хотя российские войска перерезали и взяли под контроль трассу Артемовск – Лисичанск, которая является основной магистралью для снабжения Вооруженных сил Украины, не стоит считать, что оно полностью прекратилось.
Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков рассказал, что в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на территории Украины подразделениями ВС РФ освобожден ряд населенных пунктов в Харьковской области.
Командир батальона сил Донецкой Народной Республики (ДНР) «Восток» подполковник Александр Ходаковский рассказал об использовании особой тактики, которую в ходе боевых действий используют артиллерийские подразделения ВСУ.
На фоне известий из Донецка о вынесенном на днях смертном приговоре двоим британцам и одному марокканцу, совершавшим военные преступления на Донбассе, приходит информация о попадании в плен американских боевиков из ЧВК.