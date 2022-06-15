Lenta.ruДвое бывших американских военных Дрюке и Хьюн попали в плен во время боя под ХарьковомДвое бывших военнослужащих из США Александр Дрюке и Энди Хьюн попали в плен во время проведения миссии под Харьковом.Lenta.ruПо информации издания, двое граждан США, которые служили в украинской армии в статусе добровольцев, предположительно могли попасть в плен российским подразделениям.ИА Красная ВеснаОфициальным подтверждением информации о попадании граждан США в плен газета не располагает.ТАССВерховный суд ДНР 9 июня приговорил двоих британских иностранных наемников — Эйдена Аслина и Шона Пиннера — к смертной казни, также был осужден гражданин Марокко Саадун Брагим.ИзвестияЧитать далееСвернутьСОРОКАСОРОКАНародные новостиГазета.RuПолитическая ЭкспертизаLife.ruПолитика СегодняАбзацReadovka NewsRT на русскомCT newsИзвестияЯмал-МедиаНовый ДеньСлово и ДелоПрофильИА Красная ВеснаПолитРоссияНовостной фронтRostov gazetaПодробнее о событииTelegraph: два бывших военнослужащих США попали в плен под ХарьковомТАСС13:08Daily Telegraph: Двое бывших военных США попали в плен под ХарьковомРЕН ТВ13:36Telegraph: двое бывших американских военных Дрюке и Хьюн попали в плен под ХарьковомРИА Новости13:30The Telegraph: двое бывших американских военнослужащих попали в плен на УкраинеГазета.Ru14:48The Telegraph: два ветерана армии США попали в плен под ХарьковомPravda.Ru12:47Двое бывших американских военных Дрюке и Хьюн попали в плен во время боя под ХарьковомLenta.ru13:37The Telegraph: двое экс-военных США попали в плен во время боевых действий на УкраинеRT на русском12:36Показать ещёОценить2,6KПоделиться