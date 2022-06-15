Будьте в Плюсе

Двое бывших американских военных Дрюке и Хьюн попали в плен во время боя под Харьковом

Двое бывших военнослужащих из США Александр Дрюке и Энди Хьюн попали в плен во время проведения миссии под Харьковом.
Lenta.ru
По информации издания, двое граждан США, которые служили в украинской армии в статусе добровольцев, предположительно могли попасть в плен российским подразделениям.
ИА Красная Весна
Официальным подтверждением информации о попадании граждан США в плен газета не располагает.
ТАСС
Верховный суд ДНР 9 июня приговорил двоих британских иностранных наемников — Эйдена Аслина и Шона Пиннера — к смертной казни, также был осужден гражданин Марокко Саадун Брагим.
Известия

Подробнее о событии

Telegraph: два бывших военнослужащих США попали в плен под Харьковом
ТАСС13:08
Daily Telegraph: Двое бывших военных США попали в плен под Харьковом
РЕН ТВ13:36
Telegraph: двое бывших американских военных Дрюке и Хьюн попали в плен под Харьковом
РИА Новости13:30
The Telegraph: двое бывших американских военнослужащих попали в плен на Украине
Газета.Ru14:48
The Telegraph: два ветерана армии США попали в плен под Харьковом
Pravda.Ru12:47
Двое бывших американских военных Дрюке и Хьюн попали в плен во время боя под Харьковом
Lenta.ru13:37
The Telegraph: двое экс-военных США попали в плен во время боевых действий на Украине
RT на русском12:36

Интересное

Глава КНШ США Милли: ВСУ ежедневно теряют около 100 человек убитыми и до 300 ранеными

США оценивают ежедневные потери украинской армии в 100 человек убитыми и около 100-300 человек ранеными.
Lenta.ru14:09

Президент Байден объявил о выделении Киеву пакета военной помощи на миллиард долларов

США выделят Украине новое вооружение на сумму миллиард долларов, заявил в среду американский лидер Джо Байден в ходе разговора с Владимиром Зеленским.
РИА Новости13:04

ФРС повысила базовую ставку до 1,5–1,75%

ФРС США повысила базовую ставку на 75 базисных пунктов — до 1,5–1,75%. Такое резкое повышение произошло впервые с 1994 года.
Коммерсантъ14:03

Минфин США ввел санкции против трех физлиц из России, Швеции и Украины

Министерство финансов США ввело санкции против трех физлиц из России, Украины и Швеции, сообщается на сайте ведомства.
Аргументы и Факты10:55

Глава запорожской администрации поручил списать кредиты жителей в украинских банках

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о списании кредитов жителей в украинских банках и микрофинансовых организациях.
RT на русском14:37

Александр Гинцбург сообщил, что оспа обезьян вряд ли вызовет пандемию

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что оспа обезьян вряд ли вызовет пандемию.
Lenta.ru15:25

Глава Пентагона: Германия поставит на Украину три РСЗО

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Германия поставит Украине три реактивные системы залпового огня (РСЗО).
RT на русском13:51

Отставной генерал-майор СВР Соцков найден мертвым в своей квартире в Москве

Генерал-майор в отставке Службы внешней разведки Лев Соцков покончил с собой на юго-западе Москвы.
ТАСС07:28

Try Hard Guides: Sony работает над Pro-версией контроллера для PlayStation 5

Компания Sony работает над улучшенной версией геймпада DualSense. Сообщение об этом появилось на сайте издания Try Hard Guides.
Газета.Ru13:55