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Двое бывших американских военных Дрюке и Хьюн попали в плен во время боя под Харьковом

Двое бывших военнослужащих из США Александр Дрюке и Энди Хьюн попали в плен во время проведения миссии под Харьковом.
Lenta.ru
Уточняется, что наемники попали в плен во время боев под Харьковом на прошлой неделе.
Известия
Официально данные о пленении американцев не подтверждены.
РБК
9 июня суд Донецкой народной республики приговорил к смертной казни граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, обвиненных в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников.
РБК

Подробнее о событии

The Telegraph: два ветерана армии США попали в плен под Харьковом
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The Telegraph: двое бывших американских военнослужащих попали в плен на Украине
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Daily Telegraph: Двое бывших военных США попали в плен под Харьковом
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Telegraph: два бывших военнослужащих США попали в плен под Харьковом
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Двое бывших американских военных Дрюке и Хьюн попали в плен во время боя под Харьковом
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