Lenta.ruДвое бывших американских военных Дрюке и Хьюн попали в плен во время боя под ХарьковомДвое бывших военнослужащих из США Александр Дрюке и Энди Хьюн попали в плен во время проведения миссии под Харьковом.Lenta.ruThe Telegraph со ссылкой на сослуживцев военных пишет, что мужчин взяли в плен "во время ожесточенного боя под Харьковом на северо-востоке Украины на прошлой неделе".Газета.RuОфициально данные о пленении американцев не подтверждены.РБК9 июня суд Донецкой народной республики приговорил к смертной казни граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, обвиненных в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников.РБКЧитать далееСвернутьСОРОКАСОРОКАНародные новостиГазета.RuПолитическая ЭкспертизаLife.ruПолитика СегодняАбзацReadovka NewsRT на русскомCT newsИзвестияЯмал-МедиаНовый ДеньСлово и ДелоПрофильИА Красная ВеснаПолитРоссияНовостной фронтRostov gazetaПодробнее о событииВ плен под Харьковом попали два американских наёмника, которые воевали на стороне ВСУЦарьград21:31The Telegraph: двое экс-военных США попали в плен во время боевых действий на УкраинеRT на русскомвчера в 12:36The Telegraph: двое бывших американских военнослужащих попали в плен на УкраинеГазета.Ruвчера в 14:48Daily Telegraph: Двое бывших военных США попали в плен под ХарьковомРЕН ТВвчера в 13:36Telegraph: два бывших военнослужащих США попали в плен под ХарьковомТАССвчера в 13:08Двое бывших американских военных Дрюке и Хьюн попали в плен во время боя под ХарьковомLenta.ruвчера в 13:37The Telegraph: двое американских экс-военных Дрюке и Хьюн попали в плен под ХарьковомРИА Новости17:49Показать ещёОценить3,7KПоделиться