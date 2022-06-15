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Двое бывших американских военных Дрюке и Хьюн попали в плен во время боя под Харьковом

Двое бывших военнослужащих из США Александр Дрюке и Энди Хьюн попали в плен во время проведения миссии под Харьковом.
Lenta.ru
The Telegraph со ссылкой на сослуживцев военных пишет, что мужчин взяли в плен "во время ожесточенного боя под Харьковом на северо-востоке Украины на прошлой неделе".
Газета.Ru
Официально данные о пленении американцев не подтверждены.
РБК
9 июня суд Донецкой народной республики приговорил к смертной казни граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, обвиненных в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников.
РБК

Подробнее о событии

В плен под Харьковом попали два американских наёмника, которые воевали на стороне ВСУ
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