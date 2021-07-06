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Пропавший на Камчатке Ан-26 имел сертификат летной годности

Пассажирский самолет Ан-26, который пропал сегодня на Камчатке, имел сертификат летной годности. Как рассказали в региональном минтрансе, воздушное судно 1982 года выпуска принадлежит Камчатскому авиационному предприятию. Экипаж прошел предрейсовый осмотр.В источнике

Подробнее о событии

Самолет, следовавший по маршруту Петропавловск-Камчатский (аэропорт Елизово) - Палана, не выходит на связь

Дебри-ДВ00:56

МЧС пока не подтверждает обнаружение слабого аварийного сигнала в море после пропажи Ан-26

КамИНФОРМ03:58
Официальный комментарий
КГАУ Информационное агентство "Камчатка"
Возбуждено уголовное дело по факту пропажи самолета АН-26 на Камчатке
Информационное агентство "Камчатка"05:03

Слабый аварийный сигнал заметили в Охотском море после пропажи Ан-26

Интерфакс03:12

Исчез с радаров

Интерфакс - Россия03:14

МЧС опровергло информацию об обнаружении возможного места падения Ан-26 на Камчатке

ТАСС03:58

В правительстве Камчатского края не подтвердили сообщения о месте падения Ан-26 в море

РИА Новости04:55

«Самолет надежный»: летчик исключил проблему с техникой у пропавшего на Камчатке Ан-26

Телеканал 360°05:16
Интересное

Исследование «СберАвто» показало водителям в России идеальный автомобиль

Больше половины российских водителей считают идеальным автомобилем надежный и комфортный внедорожник с бензиновым двигателем, а лучшими марками, по их мнению, считаются Toyota, Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen.
Автоновости дня00:20

Ученые назвали 2012 год самым жарким на планете за последние 2 тыс. лет

Международная группа исследователей с помощью анализа ширины древесных колец в разных регионах Северного полушария Земли выяснила, что аномально теплым за последние 2 тыс. лет был 2012 год, когда средняя температура на планете увеличилась на 0,8°C. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Сибирского федерального университета (СФУ).
ТАСС Наука вчера в 11:12