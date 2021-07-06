Пропавший на Камчатке Ан-26 имел сертификат летной годности
Пассажирский самолет Ан-26, который пропал сегодня на Камчатке, имел сертификат летной годности. Как рассказали в региональном минтрансе, воздушное судно 1982 года выпуска принадлежит Камчатскому авиационному предприятию. Экипаж прошел предрейсовый осмотр.В источнике
Официальный комментарийКГАУ Информационное агентство "Камчатка"
Возбуждено уголовное дело по факту пропажи самолета АН-26 на КамчаткеИнформационное агентство "Камчатка"05:03