Ученые назвали 2012 год самым жарким на планете за последние 2 тыс. лет

Международная группа исследователей с помощью анализа ширины древесных колец в разных регионах Северного полушария Земли выяснила, что аномально теплым за последние 2 тыс. лет был 2012 год, когда средняя температура на планете увеличилась на 0,8°C. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Сибирского федерального университета (СФУ).