Происшествия
ТАССДвое детей погибли при пожаре в Свердловской области
Две малолетние девочки погибли при пожаре в поселке в Свердловской области из-за отравления угарным газом. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Сообщение о пожаре поступило в 06:30 мск.
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Как сообщило региональное МЧС, пожарные успели вынести девочек из горевшей квартиры, но они уже отравились продуктами горения, и спасти детей не удалось.Российская газета03:41
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Индия планирует запустить производство российских самолетов Ил-114
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