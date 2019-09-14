с чего всё началось

Две малолетние девочки погибли при пожаре в поселке в Свердловской области из-за отравления угарным газом. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Сообщение о пожаре поступило в 06:30 мск.

Двое детей погибли при пожаре в Свердловской области

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