Происшествия
ИнтерфаксДвое детей провалились под лед и погибли в Подольске
В подмосковном Подольске двое детей провалились под лед и погибли, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в субботу. Как рассказал собеседник агентства, трагедия произошла в селе Сынково на улице Городской на территории частного дома.
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Культура
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Крупнейшие банки начали год снижением ставок рублевых вкладов
Начало нового года крупнейшие банки во главе со Сбербанком отметили новой волной снижения ставок рублевых вкладов.
Политика
Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
Футбол
Тренер «Аль-Садда» Хави: мечтаю тренировать «Барселону»
Экс-полузащитник «Барселоны» заявил, что тренировать каталонский клуб для него мечта, и об этом знают все.
Политика
Посла Британии задержали за участие в протестах в Тегеране
Посла Великобритании в Иране Роберта Макейра задержали на несколько часов по подозрению в организации акций протеста 11 января и участии в них, пишет иранское агентство Tasnim.
Политика
Армия Хафтара объявила о прекращении огня в Ливии
Ливийская национальная армия, возглавляемая фельдмаршалом Халифой Хафтаром, объявила о прекращении огня после полуночи 12 января (01:00 мск).
Политика
США пригрозили Ираку ограничить доступ к важному государственному счету
Администрация президента США Дональда Трампа предупредила Ирак, что тот рискует потерять доступ к важному государственному банковскому счету, если Багдад отзовет американские войска из страны.
Происшествия
Актриса и модель Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы
Российская модель и актриса Ксения Пунтус была госпитализирована после того, как при пока не выясненных обстоятельствах выпала в Москве из окна третьего этажа.
Хоккей
Сборная Востока победила команду Запада на Кубке вызова МХЛ
Гаджеты
Рассекречены характеристики смартфона Vivo NEX 3 5G
Шоу-бизнес
На стиле: Алла Пугачева и Максим Галкин вывели детей в кино
Новое совместное фото звездной семьи умилило фанатов. На радость поклонникам Максим Галкин и Алла Пугачева не прячут от них своих детей.
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на котором будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Политика
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране самолет
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов попытался переложить на Россию ответственность за уничтожение лайнера МАУ в Иране.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о вызвавшем вспышку пневмонии в Китае вирусе
9 января Центральное телевидение КНР сообщило, что причиной заболевания пневмонией стал новый вид коронавируса.
Музыка
Селена Гомес выпустила новый альбом
Американская певица и актриса Селена Гомес выпустила новый альбом Rare, о чем сообщила в инстаграме.
Теннис
Андрей Рублев выиграл турнир ATP в Дохе
Экономика
Кассовые сборы российских фильмов снизились впервые за пять лет
Снижение произошло впервые с 2015 года, отмечается в исследовании, до этого касса российского кино постоянно росла: так, в 2016 году она составляла 8,6 млрд руб, в 2017-м — 13 млрд руб.
Экономика
Пенсионный грабеж прошел успешно: «Великие реформаторы» гордятся подачками старикам
По словам Назарова, долгое время именно пенсионная система была в центре общественной повестки, а важнейшие для нашей страны проблемы борьбы с бедностью, обеспечения граждан доступными лекарствами, помощи в уходе за пожилыми людьми оставались за рамками основной дискуссии.
Кино
Фильм «Дылда» получил приз на кинофестивале в США
Фильм Кантемира Балагова "Дылда" получил приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы как "Лучший фильм на иностранном языке" на международном кинофестивале в Палм-Спрингс в США, сообщила пресс-служба кинокомпании "Нон-Стоп Продакшн".
Общество
Горбачев призвал сократить новогодние выходные в России
Бывший президент СССР Михаил Горбачев раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от данной практики, передает Ura.ru.
Политика
Трамп поддержал протестующих в Иране твитом на языке фарси
Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter поддержал протестующих в Иране на языке фарси.
Политика
В Абхазии завели уголовное дело после протестов в Сухуме
Генпрокуратура Абхазии сообщила о возбуждении уголовного дела по факту массовых беспорядков, которые произошли во время протестов в Сухуме 9 января.
Общество
В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly
Оператора видеоагентства Ruptly Саафа Гали убили в Ираке, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
Политика
Киев выплатит по $8,3 тысячи семьям погибших в Иране украинцев
Правительство Украины выплатит по 8,3 тысячи долларов семьям погибших украинцев в авиакатастрофе в Иране, заявил в субботу премьер Алексей Гончарук.
Гаджеты
Xiaomi анонсировала выход новой оболочки MIUI 12
Еще осенью минувшего года китайская компания Xiaomi выпустила новую прошивку под названием MIUI 11, однако уже ведутся переговоры относительно новой версии.
Общество
Крупнейшая пресноводная рыба в мире объявлена вымершей
Китайских веслоносов, или Psephurus gladius, ранее обитавших в реке Янцзы, официально объявили вымершими.