Происшествия
ИнтерфаксДвое детей провалились под лед и погибли в Подольске
В подмосковном Подольске двое детей провалились под лед и погибли, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в субботу. Как рассказал собеседник агентства, трагедия произошла в селе Сынково на улице Городской на территории частного дома.
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Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
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В России теплеет примерно в 2,5 раза быстрее, чем в среднем этот процесс идет на Земле.
Происшествия
В Австралии акулы съели немецкого футболиста
Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился предложением России к его стране закупать нефть по ценам выше мировых.
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Хави может возглавить «Барселону»
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Количество прослушиваний песен на стриминговых сервисах в США в 2019 году превысило 1 триллион
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Горбачев призвал отменить длинные выходные в России
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Премьера сериала "Ведьмак" состоялась 20 декабря 2019 года на Netflix. Точная дата релиза второго сезона не раскрывается.
Армия и оружие
Перемирие в Сирии продержалось сутки
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Трамп потребовал у Ирака компенсацию за вывод американских войск
В случае вывода американских войск из Ирака США потребует от этой страны финансовую компенсацию.
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На новогодние перелеты Бастрыкина из бюджета потратили ₽8 млн
Новогодние перелеты по Финляндии главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина на самолетах специального летного отряда «Россия» обошлись бюджету в восемь миллионов рублей, пишет «МБХ медиа» со ссылкой на источники в окружении главы СК.
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Армия и оружие
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По словам известного адвоката Сергея Жорина, Лолита Милявская выиграла первый суд у пятого мужа Дмитрия Иванова.