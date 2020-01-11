Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксДвое детей провалились под лед и погибли в Подольске

В подмосковном Подольске двое детей провалились под лед и погибли, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в субботу. Как рассказал собеседник агентства, трагедия произошла в селе Сынково на улице Городской на территории частного дома.
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