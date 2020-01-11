Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксДвое детей провалились под лед и погибли в Подольске

В подмосковном Подольске двое детей провалились под лед и погибли, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в субботу. Как рассказал собеседник агентства, трагедия произошла в селе Сынково на улице Городской на территории частного дома.
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СК начал проверку после гибели двух мальчиков, провалившихся под лед в городском округе Подольск

Агентство Москва11:22
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Происшествия

Уголовное дело об истязании четырехлетнего ребенка возбуждено в Омске

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об издевательствах над четырехлетним ребенком в Омске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК по региону.
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«Нафтогаз Украины» решил судиться с Россией за Крым

«Нафтогаз Украины» решил судиться с «Газпромом» за активы в Крыму, заявил в интервью изданию Liga.net исполнительный директор компании Юрий Витренко.
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Российская модель выпала из окна квартиры в центре Москвы

В центре Москвы из окна выпала российская модель и актриса Ксения Пунтус, сообщает Baza.
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Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.
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Путин ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии

Президент России Владимир Путин допустил, что в Ливии могут быть россияне, участвующие в военных действиях, однако они не представляют интересы России.
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Поликлиники Москвы перестали обслуживать приезжих из других регионов по ОМС

Согласно закону, гражданин имеет право воспользоваться медицинской помощью даже в том случае, если полис получен в другом городе.
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Трансфер Боженика в ЦСКА за 5 млн евро сорвал новый агент игрока

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Дмитрий был счастлив получить предложение, но переживает, что его беременная жена Анастасия останется на время одна с маленьким ребёнком на руках.
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На заводе под Белгородом взорвался газ

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В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса

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В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками

Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".
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Названа сумма выплат семьям погибших в крушении украинского Боинга

Lenta.ru 14:21
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Генконсул РФ опроверг задержание Евгения Пригожина в ФРГ

Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг сообщения о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина в Германии, сообщает «Интерфакс».
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Бортовые самописцы со сбитого в Иране самолета расшифруют на Украине

На Украине будет вестись работа по расшифровке записей с бортового самописца украинского пассажирского Boeing 737, который был сбит в Иране 8 января.
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Медведев в упорной борьбе уступил Джоковичу в полуфинале ATP Cup

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Зеленский обратился к украинцам из-за трагедии с самолетом в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский 11 января выступил с обращением к гражданам и пообещал провести детальное расследование катастрофы Boeing 737 в небе над Ираном, а также выплатить компенсации семьям погибших.
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Происшествия

В пригороде Стамбула произошло землетрясение

В пригороде Стамбула Силиври произошло землетрясение магнитудой 4,7, передает Trhaberler Как сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям Турции, эпицентр находится в акватории Мраморного моря.
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Алдонин войдет в тренерский штаб Игнашевича в «Торпедо»

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин войдет в тренерский штаб «Торпедо», сообщает «Чемпионат».
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Меган Маркл заключила контракт с Disney

Герцогиня Сассекская, супруга британского принца Гарри Меган Маркл, подписала контракт с компанией Disney, сообщает The Times.
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Под Орлом три человека погибли в ДТП с украинским микроавтобусом

Три человека погибли и семеро, в том числе подросток, пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Орловской области.
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На новом фото Екатерина Андреева позирует в купальнике на фоне заснеженных гор и минеральных источников.
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«Локомотив» и «Крылья Советов» не могут договориться об аренде Лысова

«Крылья Советов» ведут переговоры с «Локомотивом» об аренде защитника Михаила Лысова, утверждает «Спорт-Экспресс».
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Выигравшая миллиард в лотерею жительница Подмосковья вышла на связь

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В РФ отметили долю ответственности США за уничтожение самолета в Иране

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Кремль может создать партии с Дудем и Шнуровым во главе

Пока в качестве возможных фронтменов новых проектов в Кремле рассматривают журналиста и блогера Юрия Дудя и лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова.
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В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы

В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
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