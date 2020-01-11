Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксДвое детей провалились под лед и погибли в Подольске

В подмосковном Подольске двое детей провалились под лед и погибли, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в субботу. Как рассказал собеседник агентства, трагедия произошла в селе Сынково на улице Городской на территории частного дома.
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Прокуратура начала проверку после гибели двух детей в Подмосковье

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СК начал проверку после гибели двух мальчиков, провалившихся под лед в городском округе Подольск

Агентство Москвавчера в 11:22
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CNN: американские военные заранее знали о ракетном ударе Ирана

Телеканал CNN располагает информацией, что военные США на иракской базе Айн-эль-Асад заранее знали о ракетном ударе Ирана.
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Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
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Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри

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Путин ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии

Президент России Владимир Путин допустил, что в Ливии могут быть россияне, участвующие в военных действиях, однако они не представляют интересы России.
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Армия и оружие

Около 200 террористов атаковали позиции сирийских военных

Боевики атаковали правительственные войска Сирии в направлении населенного пункта Джарджаназ, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
РИА Новости вчера в 12:06
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В российских школьных аттестатах появится оценка «зачет»

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Коммерсантъ вчера в 04:49
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МЧМ-2020: КХЛ объяснила, почему игрока Канады не удалили в концовке финала

Причины неназначенного удаления хоккеисту сборной Канады в финале молодежного чемпионата мира — 2020 объяснили в департаменте судейства КХЛ, 11 января сообщает пресс-служба лиги.
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Лолита Милявская выиграла первый суд у пятого мужа Дмитрия Иванова

По словам известного адвоката Сергея Жорина, Лолита Милявская выиграла первый суд у пятого мужа Дмитрия Иванова.
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Общество

Меган Маркл заключила контракт с Disney на озвучивание персонажей

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38-летняя американка завоевала первый титул с Australian Open-2017.
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Глава МИД Британии раскритиковал задержание посла в Тегеране

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб прокомментировал задержание британского посла в Иране на митинге в Тегеране, передает РИА Новости.
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«Лейкерс» обыграли «Оклахому» в НБА с 36 очками Кузмы

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Практически все российские банки из топ-30 за последние три года полностью отказались выдавать займы в магазинах, пишет издание «Известия».
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Роспотребнадзор 12 января дал рекомендации по профилактике болезни Альцгеймера.
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Горбачев призвал сократить новогодние выходные в России

Бывший президент СССР Михаил Горбачев раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от данной практики, передает Ura.ru.
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Комедия "Холоп" режиссера Клима Шипенко, едва вышла на экраны, как стала самой кассовой, собрав в прокате более 1 млрд. рублей.
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Зеленский: никто не отвертится от наказания за авиакатастрофу в Иране

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Действующий президент Тайваня переизбрана на новый срок

Победу на президентских выборах в Тайване одержала действующий президент Цай Инвэнь, 11 января сообщает AFP.
Красная весна вчера в 11:59
Армия и оружие

Глава минобороны Британии призвал уменьшить зависимость армии от США

Министр обороны Соединенного Королевства с сожалением констатировал, что в настоящее время Великобритания сильно зависит от военной поддержки США, в частности, от американского прикрытия с воздуха, средств разведки и слежения.
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В Австралии акулы съели немецкого футболиста

Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
BFM.ru вчера в 16:43
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