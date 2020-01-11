Происшествия
ИнтерфаксДвое детей провалились под лед и погибли в Подольске
В подмосковном Подольске двое детей провалились под лед и погибли, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в субботу. Как рассказал собеседник агентства, трагедия произошла в селе Сынково на улице Городской на территории частного дома.
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СК начал проверку после гибели двух мальчиков, провалившихся под лед в городском округе Подольск
Агентство Москвавчера в 11:22
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Армия и оружие
CNN: американские военные заранее знали о ракетном ударе Ирана
Телеканал CNN располагает информацией, что военные США на иракской базе Айн-эль-Асад заранее знали о ракетном ударе Ирана.
Общество
Певицу Maruv ограбили на Украине в третий раз за год
Единоборства
Макгрегор заработает $5 млн за поединок с Серроне
Ирландский боец Конор Макгрегор получил около $5 млн за поединок против американца Дональда Серроне.
Происшествия
В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб
Мужчина из Новосибирской области погиб, наткнувшись на собственную лыжу во время катания на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе.
Футбол
Игорь Шалимов: «Подписали Ильина, теперь смотрим, кого можем отдать в аренду»
Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов в интервью пресс-службе клуба рассказал о планах на зимний сбор.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области
В Рязанской области микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего погибли три человека.
Наука
3D-очки помогли найти у каракатицы стереоскопическое зрение
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Политика
Путин ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии
Президент России Владимир Путин допустил, что в Ливии могут быть россияне, участвующие в военных действиях, однако они не представляют интересы России.
Армия и оружие
Около 200 террористов атаковали позиции сирийских военных
Боевики атаковали правительственные войска Сирии в направлении населенного пункта Джарджаназ, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Общество
В российских школьных аттестатах появится оценка «зачет»
Минпросвещения готовит новый порядок выдачи школьных аттестатов, рассказала «Российской газете» глава министерства Ольга Васильева.
Хоккей
МЧМ-2020: КХЛ объяснила, почему игрока Канады не удалили в концовке финала
Причины неназначенного удаления хоккеисту сборной Канады в финале молодежного чемпионата мира — 2020 объяснили в департаменте судейства КХЛ, 11 января сообщает пресс-служба лиги.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская выиграла первый суд у пятого мужа Дмитрия Иванова
По словам известного адвоката Сергея Жорина, Лолита Милявская выиграла первый суд у пятого мужа Дмитрия Иванова.
Общество
Меган Маркл заключила контракт с Disney на озвучивание персонажей
Герцогиня Сассекская и супруга принца Гарри Меган Маркл подписала контракт с Disney, она будет озвучивать персонажей в мультфильмах киностудии.
Теннис
Серена Уильямс в Окленде выиграла свой первый титул с 2017 года
38-летняя американка завоевала первый титул с Australian Open-2017.
Политика
Глава МИД Британии раскритиковал задержание посла в Тегеране
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб прокомментировал задержание британского посла в Иране на митинге в Тегеране, передает РИА Новости.
Экономика
Крупнейшие российские банки отказались выдавать кредиты в магазинах
Практически все российские банки из топ-30 за последние три года полностью отказались выдавать займы в магазинах, пишет издание «Известия».
Общество
Роспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера
Роспотребнадзор 12 января дал рекомендации по профилактике болезни Альцгеймера.
Общество
Горбачев призвал сократить новогодние выходные в России
Бывший президент СССР Михаил Горбачев раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от данной практики, передает Ura.ru.
Экономика
Гильдия пекарей и кондитеров допустила рост цен на черный хлеб
Рост цен на хлеб из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки в России может составить 6,5-7% за год, заявил «РИА Новости» президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
Комедия "Холоп" режиссера Клима Шипенко, едва вышла на экраны, как стала самой кассовой, собрав в прокате более 1 млрд. рублей.
Политика
Зеленский: никто не отвертится от наказания за авиакатастрофу в Иране
Политика
Действующий президент Тайваня переизбрана на новый срок
Победу на президентских выборах в Тайване одержала действующий президент Цай Инвэнь, 11 января сообщает AFP.
Армия и оружие
Глава минобороны Британии призвал уменьшить зависимость армии от США
Министр обороны Соединенного Королевства с сожалением констатировал, что в настоящее время Великобритания сильно зависит от военной поддержки США, в частности, от американского прикрытия с воздуха, средств разведки и слежения.
Политика
Иран признал вину в крушении украинского самолета
Финансы
Сбербанк снизил ставки по некоторым вкладам в рублях
Как сообщил ТАСС главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников через пресс-службу банка, снижение ставок по вкладам отыгрывает последнее решение Банка России снизить ключевую ставку на 0,25 п. п. "Также в этом снижении уже заложены все рыночные ожидания повторного снижения ставки ЦБ на 25 базисных пункта, которое рынок ожидает в конце февраля 2020 года", - добавил он.
Происшествия
В Австралии акулы съели немецкого футболиста
Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.