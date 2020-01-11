В подмосковном Подольске двое детей провалились под лед и погибли, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в субботу. Как рассказал собеседник агентства, трагедия произошла в селе Сынково на улице Городской на территории частного дома.

Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске

Армия и оружие Около 200 террористов атаковали позиции сирийских военных Боевики атаковали правительственные войска Сирии в направлении населенного пункта Джарджаназ, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

Политика Глава МИД Британии раскритиковал задержание посла в Тегеране Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб прокомментировал задержание британского посла в Иране на митинге в Тегеране, передает РИА Новости.

Экономика Крупнейшие российские банки отказались выдавать кредиты в магазинах Практически все российские банки из топ-30 за последние три года полностью отказались выдавать займы в магазинах, пишет издание «Известия».

Общество Горбачев призвал сократить новогодние выходные в России Бывший президент СССР Михаил Горбачев раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от данной практики, передает Ura.ru.

Экономика Гильдия пекарей и кондитеров допустила рост цен на черный хлеб Рост цен на хлеб из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки в России может составить 6,5-7% за год, заявил «РИА Новости» президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон.

Армия и оружие Глава минобороны Британии призвал уменьшить зависимость армии от США Министр обороны Соединенного Королевства с сожалением констатировал, что в настоящее время Великобритания сильно зависит от военной поддержки США, в частности, от американского прикрытия с воздуха, средств разведки и слежения.

Финансы Сбербанк снизил ставки по некоторым вкладам в рублях Как сообщил ТАСС главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников через пресс-службу банка, снижение ставок по вкладам отыгрывает последнее решение Банка России снизить ключевую ставку на 0,25 п. п. "Также в этом снижении уже заложены все рыночные ожидания повторного снижения ставки ЦБ на 25 базисных пункта, которое рынок ожидает в конце февраля 2020 года", - добавил он.