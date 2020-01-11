Двое детей погибли в подмосковном Подольске, провалившись под лед в пруду. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона. Отмечается, что происшествие произошло на территории частного жилого дома в селе Сынково на улице Городская.

Двое детей провалились под лед в Подольске и погибли

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