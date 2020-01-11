Происшествия
Газета.RuДвое детей провалились под лед в Подольске и погибли
Двое детей погибли в подмосковном Подольске, провалившись под лед в пруду. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона. Отмечается, что происшествие произошло на территории частного жилого дома в селе Сынково на улице Городская.
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Политика
Путин назвал сроки реализации «Северного потока-2»
Владимир Путин отметил ответственную позицию Германии по "Северному потоку-2", а Ангела Меркель заявила о поддержке проекта со стороны ФРГ и призвала довести его до конца.
Общество
Меган Маркл заключила контракт с Disney
Герцогиня Сассекская, супруга британского принца Гарри Меган Маркл, подписала контракт с компанией Disney, сообщает The Times.
Происшествия
Лодка с мигрантами затонула у берегов Турции
Здоровье
Пять правильных привычек могут увеличить продолжительность жизни
Немецкие ученые-медики сообщили, что человек может своими силами примерно на десять лет увеличить себе срок продолжительности жизни без болезней с помощью пяти правильных здоровых привычек.
Общество
Во Франции заявили о готовности временно отозвать пенсионную реформу
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово пойти на уступки и временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.
Общество
В Минпросвещения рассказали о новых отметках в школьных аттестатах
Министр просвещения России Ольга Васильева в беседе с «Российской газетой» заявила, что в школьных аттестатах по предметам изобразительное искусство, музыка и физическая культура могут появиться оценки зачёт и незачёт.
Политика
Киев выплатит по $8,3 тысячи семьям погибших в Иране украинцев
Правительство Украины выплатит по 8,3 тысячи долларов семьям погибших украинцев в авиакатастрофе в Иране, заявил в субботу премьер Алексей Гончарук.
Футбол
«Малага» уволила тренера из-за скандального видео
Руководство "Малаги" приняло решение отправить в отставку Виктора Санчеса дель Амо с поста главного тренера.
Политика
Маршал Хафтар объявил о прекращении боевых действий в Ливии
Ливийская национальная армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий на западе Ливии.
Шоу-бизнес
Миро раскрыла интимные детали брака Высоцкой и Кончаловского
Известный блогер Лена Миро раскрыла интимные детали брака актрисы Юлии Высоцкой и знаменитого режиссера Андрей Кончаловского.
Авто
Sony представила собственный электромобиль
Компания по производству техники и электроники Sony неожиданно представила на международной технологической выставке Consumer Electronic Show собственный электромобиль Vision-S.
Политика
Британского посла на время задержали в Иране в ходе протестов
Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр был задержан в ходе антиправительственных выступлений в Тегеране, сообщает агентство Tasnim.
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Шоу-бизнес
Внучка Боярского восхитила фанатов нарядом с глубоким декольте
Наследница знаменитого российского актёра театра и кино Михаила Боярского Екатерина предстала перед публикой в откровенном наряде.
Происшествия
Восемь человек погибли из-за шторма на юге США
По меньшей мере восемь человек погибли в результате сильных штормов, охвативших некоторые районы юга США, передает "Би-би-си".
Религия
РПЦ назвала храмы подходящим местом для знакомств
Политика
Дело об импичменте Трампа скоро направят в сенат — Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что скоро направит в сенат дело импичмента президенту США Дональду Трампу, 9 января сообщает РИА Новости.
Политика
Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой.
Происшествия
В Австралии акулы съели немецкого футболиста
Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Наука
3D-очки помогли найти у каракатицы стереоскопическое зрение
Политика
США пригрозили Ираку ограничить доступ к важному государственному счету
Администрация президента США Дональда Трампа предупредила Ирак, что тот рискует потерять доступ к важному государственному банковскому счету, если Багдад отзовет американские войска из страны.
Технологии
Пользователям Windows 7 предложили альтернативную ОС
Разработчики графического окружения KDE для Linux решили воспользоваться ситуацией и предложили тем, кто не хочет расставаться с «семёркой», перейти на Linux с соответствующим оформлением.
Здоровье
В Омске травматолог отказался принимать людей с переломами
В Омске дежурный травматолог Евгений Батушенко отказался принимать пациентов, пока в очереди его ждали пациенты с переломами.
Политика
Трамп выразил соболезнования в связи с кончиной султана Омана
Президент США Дональд Трамп обратился к гражданам Омана, выразив им свои соболезнования в связи со смертью султана Кабуса бен Саида Аль Саида.