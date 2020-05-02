Двое детей разбились насмерть, выпав из окна квартиры в Москве. Об этом в субботу, 2 мая, сообщает Telegram-канал Life Shot со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника канала, происшествие случилось, когда мальчики находились дома с матерью.

Двое детей выпали из окна и разбились в Москве

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