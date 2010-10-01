Общество
RT на русскомДвое фанатов смотрели матч «Баварии» с 12-метрового дерева
Двое болельщиков в Берлине смотрели матч 26-го тура Бундеслиги «Унион» — «Бавария» (0:2) вживую, несмотря на то что встреча проходила при пустых трибунах.
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Происшествия
В Канаде разбился самолет ВВС страны
Газета.Ru 16:37
Политика
Призыв запретить Соловьеву въезд в Италию поддержали более 200 тысяч человек
Петицию с призывом запретить телеведущему Владимиру Соловьеву въезд в Европу и США на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек.
Lenta.ru 08:21
Политика
Трамп заявил о снижении прироста случаев коронавируса в США
Американский президент Дональд Трамп заявил о значительном снижении числа новых случаев инфицирования коронавирусом в США, за исключением некоторых штатов.
RT на русском 19:50
Общество
Открытие магазинов стройматериалов в Подмосковье отложили до 25 мая
Планировалось, что магазины, которые торгуют строительными и отделочными материалами, а также товарами для сада, заработают с 18 мая.
Экономика сегодня 11:02
Армия и оружие
Американское издание рассказало о «морском монстре» из России
Россия создает нового "морского монстра" - экраноплан А-050, пишет американское издание We Are the Mighty.
РИА Новости 18:48
Политика
Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин.
РИА Новости 09:50
Шоу-бизнес
Актриса сериала «Кухня» призналась, что за три недели поборола КОВИД
Известная по сериалу «Кухня» актриса Мария Горбань призналась, что заразилась коронавирусом.
Невские Новости 02:11
Шоу-бизнес
Наталья Водянова перенесла свадьбу с Антуаном Арно на следующий год
Примерно через месяц актриса должна была выйти замуж за Антуана Арно, но из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли на следующий год.
Дни24 07:10
Политика
Помпео призвал КНР не вмешиваться в работу американских СМИ в Гонконге
Госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал заявление китайских властей о том, что они могут вмешаться в работу американских СМИ в Гонконге.
News.ru 16:43
Баскетбол
Кроссовки Майкла Джордана проданы на аукционе за 560 тысяч долларов
Спорт-Экспресс 16:20
Происшествия
Близ Рио-де-Жанейро в Бразилии в озеро упал НЛО
В Бразилии местные жители стали очевидцами аварии НЛО. Неопознанный летающий объект упал в озеро неподалеку от Рио-де-Жанейро.
Вечерний курьер вчера в 13:44
Общество
Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии
Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.
REGNUM 11:50
Финансы
Спекулянты сократили ставку на снижение доллара до минимумов с марта
Хедж-фонды и другие крупные спекулянты сократили короткие позиции по доллару США до минимального за 2 месяца значения, свидетельствует статистика Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
Profinance.ru 15 мая в 16:53
Общество
Наемный медперсонал больницы в Коммунарке получил положенные выплаты
Медицинский персонал больницы в Коммунарке, работающий по договору, в полном объеме получил положенные выплаты за работу с пациентами, зараженными коронавирусом.
ТАСС 15:21
Киберспорт
VP.Prodigy выиграла Epic Prime League, обыграв в финале Virtus.pro
VP.Prodigy стала победителем Epic Prime League, обыграв в гранд-финале Virtus.pro со счетом 3:0.
Metaratings 11:45
Здоровье
Названы первые кандидаты на вакцинацию от COVID-19
Глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, кому в первую очередь сделают прививку от коронавируса.
Газета.Ru 15:11
Здоровье
Иммунолог предостерег от вспышки новой эпидемии после коронавируса
После окончания пандемии коронавируса, в некоторых странах может случиться вспышка заболеваний туберкулезом, заявил украинский иммунолог Олег Назар 17 мая изданию Obozrevatel.
ИА Красная Весна 19:31
Армия и оружие
В Минобороны России рассказали о подготовке к АрМИ-2020
Замминистра обороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров в интервью «Красной звезде» рассказал о подготовке к Армейским международным играм 2020 года (АрМИ-2020), которые запланированы с 23 августа по 5 сентября.
RT на русском 18:18
Происшествия
Девушка погибла в ДТП в Корсаковском районе
АСТВ вчера в 02:44
Наука
Распространение риса связали с древней климатической катастрофой
Оказалось, ключевым «триггером», запустившим распространение риса, стала климатическая катастрофа XII столетия до нашей эры.
Naked Science 08:54
Политика
Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости 12:41
Общество
В Москве приостановили городские проекты на 350 миллиардов рублей
Власти Москвы приостановили реализацию городских проектов на сумму 350 миллиардов рублей в связи с эпидемией коронавируса.
Lenta.ru 19:38
Наука
Молодые стволовые клетки лучше всего подошли для лечения сердца
Российские ученые обнаружили, что поврежденная сердечная ткань восстанавливается лучше, если для ее «ремонта» использовать сравнительно молодые стволовые клетки возрастом в 15-28 дней.
TV BRICS вчера в 08:24
Общество
ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным
Распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в случае COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости 15:49
Авто
Новый Logan станет трехмоторным и лишится сцепления
Новый седан Dacia Logan (продаётся в России под брендом Renault) обзаведётся трёхмоторной умеренно-гибридной силовой установкой E-Tech, чтобы соответствовать экостандарту Евро-7.
Motor вчера в 11:18
Гаджеты
Информация о грядущих новинках от Xiaomi появилась в Сети
Сетевой информатор раскрыл информацию про будущие новинки от китайской компании.
Astera 13:57
Авто
Новинку Porsche рассекретили на официальных фото накануне дебюта
Больше сведений относительно технических особенностей и динамических показателей, а ещё стоимость новинки для разных рынков немецкий бренд обнародует во время официального показа 18 мая.
CarsWeek.ru 08:43
Общество
Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле
Минтранс РФ надеется на возобновление международного авиасообщения в июле этого года, внутренние перевозки могут начать постепенное восстановление уже в середине июня.
Эхо Москвы вчера в 06:35
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева раскрыла причину, почему ее муж Элджей не дает интервью
Телеведущая намекнула, что ее супруг-рэпер и двух слов связать не может. Очередной гостьей «Вечернего Урганта» стала Настя Ивлеева .
Lisa.ru вчера в 03:45