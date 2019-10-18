Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъДвое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде

Под следствием продолжают оставаться восемь фигурантов: четверо — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин — находятся в СИЗО; еще четверо — Мария Дубовик, Анна Павликова, Максим Рощин и Сергей Гаврилов — под домашним арестом.
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с чего всё началось

Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли себе вены в зале суда

Адвокат Лупашко уточнил, что вены вскрыли только двое — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков. По его словам, путаница случилась из-за того, что в «аквариуме» в зале суда было очень много крови. До этого юрист говорил, что вены порезали четверо фигурантов дела.
Телеканал RTVI11:04

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Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде

Коммерсантъ16:38

Фигурантов дела «Нового величия» госпитализировали после вскрытия вен

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Обвиняемые по делу «Нового величия» Крюков и Костыленков вскрыли вены в суде

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Дождь14:38

Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли себе вены в зале суда

Телеканал RTVI11:04

Фигуранты дела «Нового величия» Костыленков и Крюков нанесли себе раны в суде

ТАСС11:58

Фигурантов дела «Нового величия», которые порезали себя бритвой, госпитализировали

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