Происшествия
КоммерсантъДвое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Под следствием продолжают оставаться восемь фигурантов: четверо — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин — находятся в СИЗО; еще четверо — Мария Дубовик, Анна Павликова, Максим Рощин и Сергей Гаврилов — под домашним арестом.
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с чего всё началось
Адвокат Лупашко уточнил, что вены вскрыли только двое — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков. По его словам, путаница случилась из-за того, что в «аквариуме» в зале суда было очень много крови. До этого юрист говорил, что вены порезали четверо фигурантов дела.Телеканал RTVI11:04
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Культура
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Происшествия
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В Красноярске открылась международная конференция Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) по здравоохранению, посвященная обеспечению безопасности человека в странах АТЭС и наращиванию потенциала экономик АТЭС посредством профилактики и контроля неинфекционных заболеваний.
Общество
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В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов
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Политика
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Кино
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Телеканал "ТВ-3" представил пятиминутный ролик, посвященный предстоящей премьере – фильму "Аванпост" режиссера трилогии "Гоголь" Егора Баранова.
Футбол
В Сети появилось фото мяча Евро-2020
В Сеть попало фото официального мяча Евро-2020, который получил название Uniforia.
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«Екатеринбург-Арена» передана в собственность Свердловской области
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В центре Барселоны митингующие устроили беспорядки
Беспорядки произошли в центре Барселоны после многочисленного митинга протеста сторонников независимости, сообщает корреспондент РИА Новости.
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Зинченко после выхода на Евро сделал предложение своей девушке
Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей девушке — украинской спортивной журналистке Владе Седан — на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Политика
ЕС призвал весь мир сотрудничать со следствием по MH17
Лидеры стран Евросоюза на саммите Совета ЕС выпустили совместное заявление, в котором призвали страны всего мира сотрудничать со следствием по крушению под Донецком малайзийского Boeing, летевшего рейсом MH17.
Экономика
Росстат: реальные доходы россиян выросли
Реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, в январе-сентябре рост составил 0,2%. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в Федеральной службе государственной статистики (Росстат).
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Отец Хабиба осудил жестокое нападение на Расула Мирзаева
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Авто
Какое масло может убить «сердце» машины
В более старых конструкциях двигателей применение энергосберегающих современных масел при высоких температурах и повышенных оборотах коленвала может привести заклиниванию.
Гаджеты
В России появился новый бренд недорогих кнопочных телефонов
Армия и оружие
Первая партия новейших «Бук-М3» поступила на вооружение войск ЦВО
Первая партия новейших зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» была передана на вооружение Центрального военного округа.