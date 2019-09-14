с чего всё началось

Две малолетние девочки погибли в результате пожара в жилом доме в Свердловской области. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Двое малолетних детей погибли при пожаре в Свердловской области

Шоу-бизнес Андрей Разин сообщил, что у Анастасии Заворотнюк последняя стадия рака У Анастасии Заворотнюк последняя степень рака мозга, сообщил в комментариях к своему посту в Instagram продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин 13 сентября.

Футбол «Спартак» назвал состав на матч с «Уралом» Московский "Спартак" объявил в своем Твиттере стартовый состав на матч чемпионата России по футболу с "Уралом", который пройдет сегодня на стадионе "Открытие Арена" в 16:30.

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Шоу-бизнес Эксперт по языку тела проанализировал отношения Собчак и Богомолова Анищенко считает, что в этой паре вся инициатива исходит со стороны телеведущей, что особенно, по его мнению, было заметно в выпуске программы «Осторожно, Собчак!» с участием Богомолова.

Происшествия По факту миллиардных хищений из пенсионных накоплений возбуждено дело Ранее в издании "Коммерсант" появилась информация, что в 2017-2018 годах неустановленные лица подделали более полумиллиона заявлений россиян, согласно которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления в несколько крупных негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

Происшествия Число пострадавших в ДТП с автобусом под Ярославлем возросло до 25 Число пострадавших в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Ярославской области возросло до 25 человек, среди которых есть ребёнок.

Шоу-бизнес Собчак и Богомолов обвенчались в храме Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.

Религия «Русский экзархат» в Европе присоединился к РПЦ Священный синод РПЦ принял главу "Русского экзархата" в Европе архиепископа Иоанна и всех клириков под его руководством и приходы в юрисдикцию Московского патриархата.

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Шоу-бизнес Голый Малахов рассказал Собчак об ее карьере на Первом канале Голый Малахов рассказал Собчак об ее карьере на Первом канале Телеведущий записал ответ на тизер Первого канала.

Экономика Материнский капитал увеличат впервые за пять лет Последний раз правительство пересматривало сумму материнского капитала в 2015.

Общество Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.

Политика Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией Сенатор Алексей Пушков оценил слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, который заявил, что от военного конфликта с Россией страну останавливает отсутствие ядерного арсенала.

Политика Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Происшествия В ЛНР задержан агент СБУ, подозреваемый в причастности к терактам Сотрудниками министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики задержан агент СБУ, подозреваемый в причастности к серии терактов на территории республики.

Футбол Ливерпуль — Ньюкасл Юнайтед 2:1 (2-й тайм) Защитник гостей Йетро Виллемс получил пас на левом краю чужой штрафной и на исполнение пробил из-под Трента Александера-Арнольда точно в дальний угол ворот.

Политика Зеленский наложил вето на избирательный кодекс с открытыми списками Украинский лидер Владимир Зеленский наложил вето на избирательный кодекс с открытыми списками, принятый Верховной радой прошлого созыва.

Политика МИД возмущен решением ЕСПЧ по делу экс-сотрудника КГБ Дрелингаса в Литве Министерство иностранных дел России выразило возмущение решением Большой палаты Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), которая отказала в пересмотре постановления по делу экс-сотрудника КГБ Станислава Дрелингаса, осужденного в Литве за участие по задержанию командира "лесных братьев".

Футбол Йерро считает, что Головин смог бы успешно заиграть в Испании Бывший главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро высказал мнение о том, кто из российских футболистов смог бы успешно заиграть в Примере.

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Общество В ПФР рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно, размерах. Об этом пишет "Российская газета".

Фигурное катание Фигуристка Александра Трусова дважды вошла в Книгу рекордов Гиннесса Российская фигуристка Александра Трусова, являющаяся двукратной чемпионкой мира среди юниоров, вошла в Книгу рекордов Гиннесса.