с чего всё началось

Две малолетние девочки погибли в результате пожара в жилом доме в Свердловской области. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Двое малолетних детей погибли при пожаре в Свердловской области

Шоу-бизнес Собчак и Богомолов обвенчались в храме Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.

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Космос В США получили цветной снимок межзвездной кометы, открытой крымчанином Американские астрономы смогли получить цветной снимок первой межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov).

Шоу-бизнес Собчак опубликовала в Instagram фото в свадебном платье Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фото своего свадебного образа.

Происшествия На крупнейшем в мире НПЗ в Саудовской Аравии произошел пожар На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике произошел взрыв и пожар, сообщил телеканал Al-Arabiya.

Политика Кравчук заявил, что украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство.

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Происшествия На строительстве Крымского моста погиб рабочий Рабочий погиб на площадке строительства железнодорожного подхода к Крымскому мосту со стороны Керчи.

Фигурное катание Медведева заняла второе место на турнире в Канаде Российская фигуристка Евгения Медведева заняла второе место на турнире Autumn Classic International в канадском городе Оквилл.

Экономика Костин предложил освободить бедных от налогов Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.