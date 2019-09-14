Происшествия
REGNUMДвое малолетних детей погибли при пожаре в Свердловской области
Две малолетние девочки погибли в результате пожара в жилом доме в Свердловской области. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
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с чего всё началось
Как сообщило региональное МЧС, пожарные успели вынести девочек из горевшей квартиры, но они уже отравились продуктами горения, и спасти детей не удалось.Российская газета03:41
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Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов обвенчались в храме
Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
Газета Кемерова вчера в 09:14
Политика
Пушков оценил слова Кучмы о давлении ФРГ и Франции на Зеленского
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о давлении Франции и Германии на лидера Украины Владимира Зеленского для того, чтобы он пошёл на уступки Москве.
RT на русском 05:03
Экономика
Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
Ведомости 05:06
Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
РИА Новости вчера в 18:44
Авто
Стала известна стоимость нового грузовика КамАЗ
Стала известна стоимость нового грузового автомобиля КамАЗ-54901.
Vevby.ru вчера в 07:19
Космос
В США получили цветной снимок межзвездной кометы, открытой крымчанином
Американские астрономы смогли получить цветной снимок первой межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov).
Gazeta.SPb вчера в 20:15
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала в Instagram фото в свадебном платье
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фото своего свадебного образа.
Дождь вчера в 05:27
Происшествия
На крупнейшем в мире НПЗ в Саудовской Аравии произошел пожар
На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике произошел взрыв и пожар, сообщил телеканал Al-Arabiya.
Коммерсантъ 01:02
Политика
Кравчук заявил, что украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство.
РИА Новости вчера в 19:19
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Политика
Гончарук рассказал, какие отношения Киев будет выстраивать с Москвой
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) заявил, что Киев намерен выстраивать прагматичные отношения с Москвой и демонстрировать «собственный успех».
RT на русском 04:14
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за открывающего ягодицы купальника
По-мнению судей, на 17-летней девушке был слишком открытый купальник.
Gazeta.SPb вчера в 09:44
Политика
Арбитраж в Гааге отказал РФ в пересмотре юрисдикции иска Приватбанка
Гаагский арбитраж отказал Москве в пересмотре юрисдикции по иску Приватбанка Украины о потере активов в Крыму.
РЕН ТВ вчера в 12:23
Политика
Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем
Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
РИА Новости 04:33
Футбол
Томас Цорн, интервью: «Спартак», Кононов, Черчесов, Крал, Шюррле, Тиль
В первой части интервью Томас Цорн объяснял, почему не будет приглашать Массимо Карреру на матчи «Спартака», а также начал разговор о важности Андре Шюррле для строительства новой команды.
Чемпионат вчера в 13:00
Спорт
Песков отреагировал на продажу спортсменкой подаренной Путиным машины
Спортсмены, которым подарили автомобили за их выступление на Олимпиаде, могут распоряжаться ими так, как хотят, в том числе и продавать, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
РБК вчера в 08:47
Технологии
Волгоградские инженеры создали уникальный легкий самолет
Проектную документацию к тестовой модели инженеры стали готовить еще в 2005 году, однако по сложившимся обстоятельствам завершить все работы удалось только в 2014 году, рассказал генеральный директор компании-разработчика Андрей Волошин.
Московский Комсомолец вчера в 10:22
Политика
Зеленский представил нового главу Днепропетровской облгосадминистрации
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Бондаренко главой Днепропетровской областной государственной администрации.
РИА Новости 05:30
Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК вчера в 07:24
Здоровье
Назван защищающий от колоректального рака продукт
Газета.Ru 01:40
Энергетика
Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы.
РИА Новости вчера в 08:19
Футбол
Чернов на тренировке повторил знаменитый сейв из матча с «Локомотивом»
Защитник "Ростова" Евгений Чернов на тренировке команды повторил свой уже ставший знаменитым сейв, сделанный в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с "Локомотивом" (2:1).
Чемпионат 03:34
Происшествия
На строительстве Крымского моста погиб рабочий
Рабочий погиб на площадке строительства железнодорожного подхода к Крымскому мосту со стороны Керчи.
Вести Крым 05:29
Фигурное катание
Медведева заняла второе место на турнире в Канаде
Российская фигуристка Евгения Медведева заняла второе место на турнире Autumn Classic International в канадском городе Оквилл.
Sportbox.RU вчера в 18:41
Наука
Ученые выяснили, почему люди с возрастом набирают вес
ТК Звезда 11 сентября в 14:04
Общество
Москвичам посоветовали не парковаться под деревьями из-за ветра
Из-за сильного ветра московским водителям порекомендовали не парковаться под деревьями.
Известия 03:30
Экономика
Костин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru 12 сентября в 12:14
Кино
HBO посвятит второй приквел «Игры престолов» дому Таргариенов
Канал HBO определился со вторым спин-оффом сериала "Игра престолов" – его посвятят династии Таргариенов, а съемки пилота начнутся в ближайшее время, пишет портал Deadline.
Москва 24 вчера в 06:08