Происшествия
REGNUMВ пожаре на Урале погибли две маленькие девочки
В Свердловской области утром 14 сентября горела квартира в муниципальном жилом доме посёлка Нейво-Рудянка. Погибли две девочки 2016 и 2017 годов рождения, сообщает областное управление МЧС. В квартире на первом этаже горели вещи.
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с чего всё началось
Как сообщило региональное МЧС, пожарные успели вынести девочек из горевшей квартиры, но они уже отравились продуктами горения, и спасти детей не удалось.Российская газета03:41
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Как сообщает ТАСС, выступая в субботу в Киеве на форуме «Ялтинская европейская стратегия» специальный представитель внешнеполитического ведомства США Курт Волкер сделал заявление.
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Газета.Ru 11 сентября в 10:55
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«Ревизора» со сценой изнасилования показали детям в ТЮЗе Екатеринбурга
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На Открытие Арене проходит встреча 9-го тура между "Спартаком" и "Уралом". Счет в матче был открыт на 12-й минуте встречи.
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Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья
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