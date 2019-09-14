с чего всё началось

В Свердловской области утром 14 сентября горела квартира в муниципальном жилом доме посёлка Нейво-Рудянка. Погибли две девочки 2016 и 2017 годов рождения, сообщает областное управление МЧС. В квартире на первом этаже горели вещи.

В пожаре на Урале погибли две маленькие девочки

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