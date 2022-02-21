Два человека погибли в результате обстрелов территории самопровозглашенной Луганской народной республики со стороны ВСУ вечером в воскресенье, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в Telegram
Накануне телеведущая Регина Тодоренко опубликовала в своем блоге в Instagram фото с последних съемок шоу «Маска», где она предстала перед зрителями в элегантном образе княгини Юсуповой, изображенной художником Серовым.
Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что около часа ночи президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон созвонились снова, продолжили обсуждать ситуацию вокруг Украины.