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Двое мирных жителей погибли в непризнанной ЛНР в результате обстрела

Два человека погибли в результате обстрелов территории самопровозглашенной Луганской народной республики со стороны ВСУ вечером в воскресенье, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в Telegram
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РИА Новости
«Погибли два мирных жителя республики, а также полностью разрушен один жилой дом в садоводческом кооперативе «Лада», — говорится в сообщении.
РБК
В настоящий момент власти ЛНР уточняют информацию о пострадавших и о нанесенном ущербе в результате ударов.
ТК Звезда
ЛНР ранее заявила о значительном обострении обстановки в Донбассе.
Коммерсантъ

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