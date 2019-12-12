Происшествия
РИА НовостиДвое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании
Двое экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги в Уфе, выступили с последним словом и попросили суд оправдать их, сообщил РИА Новости представитель Кировского районного суда.
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Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
Общество
Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропорты
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, разрешающий устраивать в аэропортах помещения для курения.
Происшествия
В ОСК назвали причину пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов»
Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» начался после того, как искра во время сварки упала в трюм, где находились остатки мазута.
Политика
В Румынии задержали главу Меджлиса русофоба Чубарова
Утром 12 декабря главу Меджлиса крымско-татарского народа (запрещенная в РФ экстремистская организация – ред.) Рефата Чубарова задержали в аэропорту Бухареста.
Общество
Названы предпочтения россиян в порно в 2019 году
Порноресурс Pornhub подвел итоги уходящего года, назвав предпочтения интернет-пользователей из разных стран, включая россиян.
Здоровье
Росстат назвал долю граждан с избыточной массой тела
Избыточная масса тела зафиксирована у 46,9% мужчин и 34,7% женщин.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
Политика
Координационный центр НАТО в Черном море могут разместить в Варне
Болгария предложила разместить в Варне координационный центр военно-морских сил Североатлантического альянса в Черном море, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Общество
Подсчитаны траты россиян на Новый год
В среднем россияне в 2019 году собираются потратить на Новый год 19,3 тысячи рублей — на 14 процентов больше, чем в прошлом году, подсчитали аналитики Deloitte.
Экономика
Цена акции Saudi Aramco вновь взлетела на 10%
Цена акции самой дорогой компании в мире - Saudi Aramco - на второй день торгов подскочила сразу на 10% к закрытию вчерашней торговой сессии - до 38,7 риала ($10,3) за бумагу, следует из данных торгов.
Футбол
Черчесов прокомментировал травлю Дзюбы со стороны болельщиков
Наставник национальной команды России Станислав Черчесов прокомментировал травлю Артёма Дзюбы со стороны болельщиков.
Политика
В Кремле прокомментировали высылку двух немецких дипломатов
В Кремле надеются, что высылка двух немецких дипломатов из РФ не станет негативным фактором для дальнейшего конструктивного диалога с ФРГ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Футбол
Гаттузо отклонил 18 предложений, прежде чем возглавил «Наполи»
Источник со ссылкой на La Repubblica сообщает, что новый главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо отклонил 18 предложений от других команд, прежде чем возглавил неаполитанский клуб.
Политика
Киев хочет подготовить изменения в Минские соглашения
Киев к следующей встрече в нормандском формате подготовит изменения к Минским соглашениям, поскольку прописанный в них комплекс мероприятий не сработал.
Политика
Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
Общество
Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания
Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
Общество
Российские компании подписали кодекс этики использования данных
Российские банки, телеком-операторы и крупнейшие интернет-компании на неделе российского интернета (форум, посвященный развитию технологий, интернет-индустрии и телекоммуникаций в России) договорились о принципах работы с данными.
Гаджеты
Samsung представила новый хит – смартфон Galaxy A51
Модель Galaxy A51 оказалась достойной преемницей А50, считающейся одним из хитов компании.
Общество
Девятилетний вундеркинд покинул голландский университет
Политика
МИД раскритиковал проект США о признании России «спонсором терроризма»
В министерстве иностранных дел России не увязывают одобрение комитетом конгресса США инициативы о признании РФ "спонсором терроризма" с визитом главы российского МИД Сергея Лаврова в Вашингтон, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.
Происшествия
Экс-главу Челябинска Тефтелева арестовали по делу о взятке
Центральный районный суд Челябинска в четверг избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву.
Происшествия
Из России за границу сбежал обвиняемый в хищении 368 млн рублей
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга заявила, что фигурант уголовного дела о хищении при проектировании подлодки 368 млн рублей Денис Пшеничный сбежал за границу.
Общество
В Приморье затонула списанная подводная лодка
Подводная лодка частично затонула во время ее буксировки на утилизацию, сообщили в Росморречфлоте.
Хоккей
Овечкин применил силовой прием против арбитра
Политика
В МИД РФ назвали необоснованными претензии Нидерландов по делу MH17
Заявления прокуратуры Нидерландов в отношении России по делу о крушении Boeing рейса МН17 и жителя ДНР Владимира Цемаха вызывают в России недоумение.
Политика
«Ъ»: Трамп заявил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией
В ходе переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым президент США Дональд Трамп сказал, что хотел бы «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией.
Шоу-бизнес
Новая супруга Петросяна заявила, что не нуждается в жалости
Татьяна Брухунова, проделавшая путь от помощницы до супруги известного юмориста Евгения Петросяна, прокомментировала шумиху в СМИ по поводу свадьбы.
Экономика
Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.