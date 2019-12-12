Двое экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги в Уфе, выступили с последним словом и попросили суд оправдать их, сообщил РИА Новости представитель Кировского районного суда.

Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании

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