По меньшей мере два человека погибли, еще четверо госпитализированы после стрельбы в дистрибьюторском центре Walmart в Калифорнии, сообщает газета The New York Times со ссылкой на медиков.

Двое погибли в результате стрельбы в калифорнийском центре Walmart

Общество Татарстан переходит на второй этап снятия ограничений по коронавирусу С 29 июня 2020 года, согласно постановлению Правительства Татарстана, республика переходит на второй этап снятия ограничений по COVID-19, которые были ранее введены из-за распространения новой коронавирусной инфекции. 5

Политика В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук» В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук». 538

Наука Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца» Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения отростки, похожие на щупальца, которые позволяют ему быстро распространяться по организму, сообщает газета Financial Times. 562

Футбол Капитан «Сельты» раскритиковал Смолова в матче с «Барселоной» Капитан испанской "Сельты" Яго Аспас остался недоволен действиями российского нападающего Федора Смолова в матче с "Барселоной".

Политика Львовский журналист признался в ненависти к Украине Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала ISLND TV оскорбил своих сограждан и признался, что ненавидит Украину. 149

Политика Минск запросил информацию у Швейцарии о «счёте» сына Лукашенко Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что власти официально запросили у Швейцарии информацию о якобы счёте сына Александра Лукашенко на $840 млн. 1

Шоу-бизнес София Ротару потеряла 42 млн рублей из-за коронавируса По словам Лаврова, из-за отсутствия концертов Ротару ежемесячно теряла около 14 млн рублей, на сегодняшний день потери составляют более 42 млн. 179

Футбол «Оренбургу» могут присудить техническое поражение в матче с «Уралом» Член совета директоров «Оренбурга» Василий Столыпин допускает, что его клубу будет присуждено техническое поражения в следующем матче РПЛ против «Урала», который должен пройти 1 июля.

Здоровье В ДНР выявили два новых случая заражения коронавирусом Число выявленных случаев COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за сутки увеличилось на два, до 1119, сообщили в воскресенье в пресс-службе минздрава ДНР.