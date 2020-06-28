Происшествия
ИзвестияДвое погибли в результате стрельбы в калифорнийском центре Walmart
По меньшей мере два человека погибли, еще четверо госпитализированы после стрельбы в дистрибьюторском центре Walmart в Калифорнии, сообщает газета The New York Times со ссылкой на медиков.
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Авто
В Узбекистане начнется производство авто Volkswagen в 2022 году
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Спорт
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В Польше начались президентские выборы
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«Кравцов, возможно, неправильно себя оценивает. А Артюхина боятся до сих пор». 5 вопросов эксперту о событиях в нашем хоккее
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Утверждается, что новинка способна восстановить данные, в том числе удалённые из Корзины.
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