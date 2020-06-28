Происшествия
ИзвестияДвое погибли в результате стрельбы в калифорнийском центре Walmart
По меньшей мере два человека погибли, еще четверо госпитализированы после стрельбы в дистрибьюторском центре Walmart в Калифорнии, сообщает газета The New York Times со ссылкой на медиков.
Читать в источнике
Оценить39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 02:41, Ашберн
Экономика
В 2021 году более 20% федерального бюджета уйдет в ПФР
Деньги Юлия Комбакова © ИА Красная Весна В 2021 году Пенсионный фонд России получит из федерального бюджета 4,12 трлн рублей.
REGNUM 02:14
Экономика
Вкладчики изменили сберегательную тактику
Антон Лопатин уверен, что рост валютных депозитов демонстрирует не потребность банков в валюте, а потребность вкладчиков в этом инструменте.
Коммерсантъ 25 июня в 15:22
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов, поразив своих поклонников
Похудевший в разы продюсер показывает свои старые шорты, в одну штанину которых он смог теперь поместить обе ноги.
Новые Известия вчера в 07:48
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Шоу-бизнес
София Ротару потеряла 42 млн рублей из-за коронавируса
По словам Лаврова, из-за отсутствия концертов Ротару ежемесячно теряла около 14 млн рублей, на сегодняшний день потери составляют более 42 млн.
НТВ вчера в 04:43
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении БМП ВСУ после обстрела окраины Донецка
РИА Новости 00:07
Политика
Глава Минобороны Сербии заразился коронавирусом
Министр обороны Сербии Александар Вулин заразился коронавирусом, сообщает военное ведомство страны.
Московский Комсомолец вчера в 08:18
Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
Газета.Ru вчера в 23:37
Общество
Собянин оценил ситуацию в Москве после отмены ограничений
Ситуация с распространением коронавируса в Москве после отмены ограничений не ухудшилась, считает мэр столицы Сергей Собянин.
Lenta.ru 02:16
Армия и оружие
ВМФ получит атомную подлодку «Казань» в декабре 2020 года
Военно-морской флот (ВМФ) России получит головную атомную подлодку «Казань» модернизированного проекта 885М («Ясень-М») в декабре 2020 года.
РБК вчера в 23:49
Общество
Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников
Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" по алыми парусами.
Российская газета вчера в 18:26
Наука
Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»
Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения отростки, похожие на щупальца, которые позволяют ему быстро распространяться по организму, сообщает газета Financial Times.
РИА Новости 00:17
Авто
Ford представил новый пикап F-150
Компания Ford официально представила новое поколение пикапа Ford F-150, его гибридную версию.
Деловое.ТВ 26 июня в 07:33
Происшествия
Киргизская певица Асель Кадырбекова впала в кому после аварии
Известная киргизская певица и блогер Асель Кадырбекова после попадания в аварию впала в кому, сообщает Sputnik-Кыргызстан.
Газета.Ru 02:21
Политика
Соцсеть Facebook «изменила» название столицы Украины
Социальная сеть Facebook изменила написание названия украинской столицы на английском языке, сообщил в своем аккаунте глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Аргументы и Факты вчера в 07:27
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
Происшествия
Утечка произошла на обогатительной фабрике в Норильске
В Норильске остановлена утечка отходов в окрестностях обогатительной фабрики "Норникеля", сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.
Интерфакс 02:10
Гаджеты
Компьютерная мышь Xiaomi стала хитом продаж
Пресс-служба компании Xiaomi объявила о высоком спросе на компьютерную мышь Mi Smart Mouse с поддержкой голосового помощника XiaoAI.
Деловое.ТВ 26 июня в 14:43
Армия и оружие
В США обеспокоены присутствием российских подлодок в Средиземном море
REGNUM вчера в 14:21
Футбол
Тренер «Спартака» прокомментировал повреждение Ларссона
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о повреждении нападающего Джордана Ларссона, которое тот получил в матче 24-го тура Российской премьер-лиги с «Уфой».
RT на русском вчера в 12:20
Авто
Компания УАЗ отказалась от проекта «Русский Прадо»
Проект обновленного УАЗ "Патриот", который известен под прозвищем "Русский Прадо", реализован не будет.
Новые автомобили 26 июня в 10:24
Политика
Украинский журналист признался в ненависти к Украине
Украинский журналист Остап Дроздов признался в ненависти к своей стране.
Lenta.ru вчера в 23:43
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной»
Один из лидеров чемпионата Испании "Барселона" потеряла очки в выездном матче 24-го тура против "Сельты".
Российская газета вчера в 13:38
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала свою новую квартиру за 120 миллионов рублей
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала подписчикам в своем Instagram-аккаунте новую квартиру за 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 06:17
Авто
Рестайлинговый внедорожник Lada Niva появится в 2023 году
По информации издания "Газета.Ru", "АвтоВАЗ" представит обновленный внедорожник Lada Niva в 2023 году Хорватский поставщик тольяттинского завода AD Plastik Group заключил контракт на поставку пластиковых элементов экстерьера и внешних компонентов для нового автомобиля.
Деловое.ТВ 26 июня в 12:44
Здоровье
Названы продукты, провоцирующие старение
Врач-диетолог консультативно-диагностического центра "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева рассказала, какие продукты следует включить в рацион, чтобы избежать преждевременного старения.
РИА Новости 02:13
Происшествия
Спасатели нашли под Анапой пропавших в море на матрасе двух человек
Спасатели обнаружили мужчину и мальчика, которых накануне на надувном матрасе унесло в открытое море.
РБК вчера в 21:25
Политика
Байден призвал отменить приглашение России в G7
Джо Байден, кандидат от Демократической партии США на предстоящих президентских выборах, призвал не приглашать Россию присоединиться к G7, если информация, опубликованная The New York Times о предположительном взаимодействии Москвы с афганскими боевиками, правдива.
Lenta.ru 00:03