По меньшей мере два человека погибли, еще четверо госпитализированы после стрельбы в дистрибьюторском центре Walmart в Калифорнии, сообщает газета The New York Times со ссылкой на медиков.

Двое погибли в результате стрельбы в калифорнийском центре Walmart

Экономика Вкладчики изменили сберегательную тактику Антон Лопатин уверен, что рост валютных депозитов демонстрирует не потребность банков в валюте, а потребность вкладчиков в этом инструменте. 45

Шоу-бизнес София Ротару потеряла 42 млн рублей из-за коронавируса По словам Лаврова, из-за отсутствия концертов Ротару ежемесячно теряла около 14 млн рублей, на сегодняшний день потери составляют более 42 млн. 169

Политика Глава Минобороны Сербии заразился коронавирусом Министр обороны Сербии Александар Вулин заразился коронавирусом, сообщает военное ведомство страны. 5

Наука Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца» Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения отростки, похожие на щупальца, которые позволяют ему быстро распространяться по организму, сообщает газета Financial Times. 480

Авто Ford представил новый пикап F-150 Компания Ford официально представила новое поколение пикапа Ford F-150, его гибридную версию. 39

Политика Соцсеть Facebook «изменила» название столицы Украины Социальная сеть Facebook изменила написание названия украинской столицы на английском языке, сообщил в своем аккаунте глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. 126

Политика В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук» В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук». 514

Происшествия Утечка произошла на обогатительной фабрике в Норильске В Норильске остановлена утечка отходов в окрестностях обогатительной фабрики "Норникеля", сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье. 4

Гаджеты Компьютерная мышь Xiaomi стала хитом продаж Пресс-служба компании Xiaomi объявила о высоком спросе на компьютерную мышь Mi Smart Mouse с поддержкой голосового помощника XiaoAI. 14

Футбол Тренер «Спартака» прокомментировал повреждение Ларссона Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о повреждении нападающего Джордана Ларссона, которое тот получил в матче 24-го тура Российской премьер-лиги с «Уфой».

Авто Рестайлинговый внедорожник Lada Niva появится в 2023 году По информации издания "Газета.Ru", "АвтоВАЗ" представит обновленный внедорожник Lada Niva в 2023 году Хорватский поставщик тольяттинского завода AD Plastik Group заключил контракт на поставку пластиковых элементов экстерьера и внешних компонентов для нового автомобиля. 130

Здоровье Названы продукты, провоцирующие старение Врач-диетолог консультативно-диагностического центра "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева рассказала, какие продукты следует включить в рацион, чтобы избежать преждевременного старения.