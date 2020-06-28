По меньшей мере два человека погибли, еще четверо госпитализированы после стрельбы в дистрибьюторском центре Walmart в Калифорнии, сообщает газета The New York Times со ссылкой на медиков.

Двое погибли в результате стрельбы в калифорнийском центре Walmart

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