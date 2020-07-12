По меньшей мере двое полицейских были убиты в перестрелке в американском городе Мак-Аллен (штат Техас). Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press со ссылкой на главу полицейского управления города Виктора Родригеса.

Двое полицейских погибли в результате перестрелки в Техасе

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