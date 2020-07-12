Происшествия
ТАССДвое полицейских погибли в результате перестрелки в Техасе
По меньшей мере двое полицейских были убиты в перестрелке в американском городе Мак-Аллен (штат Техас). Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press со ссылкой на главу полицейского управления города Виктора Родригеса.
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Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Политика
Путин отверг связь испортившихся отношений Москвы и Киева с Крымом
Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 06:51
Автоспорт
«Гран-при Венгрии» могут заменить на еще одну гонку в Австрии
Этап, возможно, заменят на еще одну гонку в Австрии. Сообщается, что такое решение связано с жесткими мерами карантина в Венгрии.
Спорт-Экспресс 06:09
Экономика
Кабмин выделит субсидии на 320 млн рублей судоходным компаниям
«По новому распоряжению председателя правительства Михаила Мишустина 320 млн рублей будет направлено на субсидии судоходным компаниям, которые занимаются морскими и речными круизами», — говорится на сайте кабмина.
RT на русском 06:04
Политика
Песков прокомментировал ситуацию с минскими договоренностями
Украинское руководство все более настойчиво говорит, что минские соглашения надо менять, Москва пока не понимает, означает ли это выход Украины из соглашения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:04
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
Экономика
Работающим пенсионерам в России пообещали увеличение выплат
Работающим пенсионерам пообещали увеличение выплат.
Lenta.ru 06:57
Кино
Режиссер нового «Бэтмена» снимет сериал о полиции Готэм-Сити
Российская газета вчера в 11:31
Происшествия
По факту ограбления банка в Санкт-Петербурге возбудили дело
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту вооруженного ограбления банка.
Известия 04:21
Общество
Власти Калифорнии из-за коронавируса освободят ещё до 8000 заключённых
Департамент исправительных учреждений и реабилитации американского штата Калифорния (CDCR) намерен к концу августа освободить еще до 8000 заключённых в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Аргументы и Факты вчера в 01:24
Общество
Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков
Российских потребителей освободили от затрат, связанных с приборами учета электроэнергии. Это позволит им сэкономить 5–20 тыс. рублей.
Известия 00:10
Футбол
УЕФА и ФИФА не обращались в РФС по делу пойманного на ставках арбитра
Российский футбольный союз (РФС) не получал запросов от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) по делу арбитра, который подозревается в ставках на тотализаторе, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:52
Происшествия
В Одессе загорелось здание 1814 года
РИА Новости 06:06
Общество
Заразность коронавируса SARS-CoV-2 возросла на 30%
Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Южной Кореи заявили, что в стране начал быстро распространяться новый штамм коронавируса, который получил обозначение GH.
REGNUM 06:13
Шоу-бизнес
Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте
Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
WomanHit.ru 10 июля в 04:10
Происшествия
Известная мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье
В Подмосковье погибла мотоблогер Ксения Никитина на трассе М-8. Она направлялась в колонне мотоциклистов в Ярославль.
Газета.Ru вчера в 16:19
Единоборства
Российский боксер Пётр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Российский боксер взял верх техническим нокаутом. Таким образом Ян стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе.
REGNUM 00:22
Общество
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19
Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
Политика
Песков назвал безумцами тех, кто отрицает опасность коронавируса
Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков считает безумцами тех людей, кто отрицает опасность новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 06:45
Общество
Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью туберкулезом
В 2019 году список российских регионов с самой высокой заболеваемостью туберкулезом возглавил Чукотский автономный округ, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.
РБК 03:24
Здоровье
В Мордовии коронавирус унес жизнь 49-летней женщины
По информации регионального оперативного штаба, за последние сутки в Мордовии выявлено 37 случаев коронавируса, 33 человека выписаны с выздоровлением.
Вечерний Саранск 04:03
Политика
Трамп сократил тюремный срок своему бывшему советнику Стоуну
Президент США Дональд Трамп сократил тюремный срок своему бывшему неформальному советнику Роджеру Стоуну. Об этом рассказали в Белом доме.
Деловое.ТВ вчера в 04:16
Хоккей
Шесть игроков НХЛ отказались от участия в возобновлении сезона
Шесть игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отказались от участия в рестарте сезона, сообщает официальный сайт Лиги.
Газета.Ru вчера в 23:50
Автоспорт
Леклер оштрафован на три места на старте за блокировку Квята
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер потеряет три места на стартовой решётке Гран-при Штирии Формулы-1.
Чемпионат вчера в 13:58
Общество
Москву ожидает новое арктическое вторжение
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что жителей Московского региона ожидает новое арктическое вторжение.
Газета.Ru 05:42
Происшествия
На Таймыре произошёл разлив около 20 тонн авиационного топлива
В Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края при перекачке авиационного топлива произошла разгерметизация трубопровода, в результате чего было разлито до 20 тонн горючего.
RT на русском 05:23
Шоу-бизнес
Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка
Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 03:34