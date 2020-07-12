Происшествия

ТАССТАССДвое полицейских погибли в результате перестрелки в Техасе

По меньшей мере двое полицейских были убиты в перестрелке в американском городе Мак-Аллен (штат Техас). Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press со ссылкой на главу полицейского управления города Виктора Родригеса.
Читать в источнике
Комментировать30

Подробнее о событии

В Техасе убиты двое полицейских. Стрелявший покончил с собой

Вести.Ru21:31

В Техасе неизвестный застрелил двух полицейских

РБК22:06

В Техасе застрелили двух полицейских при задержании преступника

Газета.Ru21:34

Двое полицейских погибли в результате перестрелки в Техасе

ТАСС22:06

В США застрелили двух полицейских

Lenta.ru21:28

СМИ: Двое полицейских убиты в Техасе

RT на русском21:28

В Техасе застрелили двух полицейских

РИА Новости21:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 23:40, Ашберн
Политика

Президент Болгарии призвал к отставке правительства

Президент Болгарии Румен Радев призвал уйти в отставку правительство и главного прокурора страны.
BFM.ru 11:50
1
Футбол

«Шеффилд» разгромил «Челси» в матче чемпионата Англии

Футболисты "Шеффилда" на своем поле разгромили "Челси" в 35-м туре чемпионата Англии.
РИА Новости 14:38
Происшествия

В Петербурге неизвестный ограбил банк на четыре миллиона рублей

"Угрожая указанным предметом сотруднику учреждения, похитил около четырех миллионов рублей", — говорится в сообщении.
РИА Новости 12:12
346
Экономика

В Кремле не поверили, что 45% россиян выживают на 15 тысяч рублей

После пандемии COVID-19 доля россиян, чей доход не превышает 15 тысяч рублей в месяц, возросла с 38,1% в феврале до 44,6% в июне.
ИА Хакасия 08 июля в 17:17
3,1K
Путешествия

В России описали туристический сезон после открытия границ

Россия готовится к открытию границ, однако эксперты считают, что спасти летний туристический сезон на выездных направлениях уже не удастся и внутреннему туризму он конкуренции не составит.
Lenta.ru 22:53
2
Наука

В Южной Каролине обнаружили останки древнего пятиметрового дельфина

В американском штате Южная Каролина были обнаружены останки доисторического дельфина.
Discover24 10:36
3
Политика

Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым

Газета.Ru 06:40
262
Общество

ПФР разъяснил о надбавках к пенсиям за «советский» стаж

Пенсионный фонд России объяснил, по какому механизму будут начисляться надбавки пенсионерам, которые начали трудовую деятельность еще до 1 января 1991 года, когда существовал Советский Союз.
Что происходит 14:01
43
Общество

Пуски ракет «Союз» с космодрома Куру будут возобновлены в октябре

Пуск российской ракеты «Союз-СТ» с космодрома Куру во французской Гвиане запланирован на середину октября.
RT на русском 20:50
1
Здоровье

О чем говорит «походка Франкенштейна», раскрыл доктор Мясников

Доктор и телеведущий Александр Мясников сообщил, что по походке можно судить не только о настроении человека и его физической форме, но и диагностировать ту или иную болезнь.
Что происходит 09:43
3
Армия и оружие

Крейсер «Адмирал Нахимов» сможет успешно противодействовать флоту НАТО

Имеющий мощное вооружение корабль сможет успешно с большой долей вероятности противостоять НАТО.
Актуальные Новости 08:39
67
Здоровье

Диетолог разрешила колу, чипсы и бургеры

По мнению диетолога Ольги Григорян, к рисковым продуктам относятся кола, чипсы, бургеры.
Невские Новости 10:53
9
Общество

Несогласованные митинги в поддержку Фургала прошли в Хабаровском крае

В Хабаровске прошла несанкционированная акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств.
Известия 04:23
8K
Армия и оружие

В РВИО рассказали о применении химоружия во время Первой мировой войны

Химическое оружие во время Первой мировой войны было смертельно опасным только при первых случаях применения, с ним быстро научились бороться, и в целом на исход войны оно влияния не оказало, заявил РИА Новости эксперт научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Константин Пахалюк.
РИА Новости 17:38
Происшествия

Соловьёв прокомментировал планы адвоката Ефремова засудить его

Известия 16:46
28
Гаджеты

Apple выпустила первую публичную бета-версию iOS 14

Американская корпорация Apple сообщила о выходе первых бета-версий iOS 14 и iPadOS 14 для своих мобильных гаджетов.
Discover24 вчера в 03:39
7
Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

РИА Новости 08:26
2,8K
Общество

В России могут запретить эксплуатацию старых автомобилей на дорогах

Picsnews.net 11:22
42
Наука

Установлена польза черноплодной рябины при гипертонии

Исследование британских ученых установило, что побороть гипертонию помогут ягоды черноплодной рябины.
ТК Звезда 21:29
Здоровье

Пандемия коронавируса ставит антирекорды. Можно ли говорить о второй волне?

Коронавирус ставит антирекорды.
BFM.ru 15:53
Общество

Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе

Вирусолог из Гонконга, доктор Ли-Мэн Янь, сбежавшая в США, в интервью Fox News рассказала о сокрытии властями Китая правды об опасности коронавируса.
Lenta.ru 19:36
519
Религия

«Посиделки у бабушки Пелагеи»: Петр и Павел день убавили

Петров день последний раз в году солнышко "играет", по народному слову крылатому как на Светло Христово Воскресенье.
Московский Комсомолец Калуга 10:48
1
Шоу-бизнес

Собчак назвала способы улететь из России вопреки закрытым границам

Собчак разместила в социальной сети фотографию, на которой она находится вместе со своим сыном на фоне берега, вероятнее всего, на Мальдивских островах.
Evo-rus.com 06:46
83
Хоккей

23-летний хоккеист «Южного Урала» Павел Крутий скончался на тренировке

Orenday.ru 01:50
2
Футбол

Газизову понравилась игра «Спартака» в матче с «Сочи»

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов положительно оценил игру команды в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 20:05
Автоспорт

Россиянин Шварцман выиграл гонку второго этапа «Формулы-2» в Австрии

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (команда Prema) победил в первой гонке второго этапа серии «Формула-2» в Австрии.
Известия 16:19
3
Шоу-бизнес

Соколовский познакомил свою новую девушку с бывшей женой и дочкой

Певец Влад Соколовский рассказал, что уже познакомил свою новую девушку Ангелину Суркову с бывшей женой Ритой Дакотой и дочкой Мией.
Вечерняя Москва 04:57
8
Общество

Оценен риск заразиться коронавирусом в самолете

Некоторые услуги на борту самолета могут увеличить риск заражения коронавирусом.
Lenta.ru 21:51
2
Единоборства

Петр Ян уложился в вес перед боем за титул чемпиона UFC с Алдо

Российский боец UFC в легчайшем весе Петр Ян успешно прошёл взвешивание перед титульным боем с бразильцем Жозе Алдо.
Metaratings вчера в 09:35
7
Шоу-бизнес

Антон Табаков празднует 60-летие

RT на русском 03:00
6
Главное