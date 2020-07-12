Происшествия
ТАССДвое полицейских погибли в результате перестрелки в Техасе
По меньшей мере двое полицейских были убиты в перестрелке в американском городе Мак-Аллен (штат Техас). Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press со ссылкой на главу полицейского управления города Виктора Родригеса.
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Президент Болгарии призвал к отставке правительства
Президент Болгарии Румен Радев призвал уйти в отставку правительство и главного прокурора страны.
BFM.ru 11:50
Футбол
«Шеффилд» разгромил «Челси» в матче чемпионата Англии
Футболисты "Шеффилда" на своем поле разгромили "Челси" в 35-м туре чемпионата Англии.
РИА Новости 14:38
Происшествия
В Петербурге неизвестный ограбил банк на четыре миллиона рублей
"Угрожая указанным предметом сотруднику учреждения, похитил около четырех миллионов рублей", — говорится в сообщении.
РИА Новости 12:12
Экономика
В Кремле не поверили, что 45% россиян выживают на 15 тысяч рублей
После пандемии COVID-19 доля россиян, чей доход не превышает 15 тысяч рублей в месяц, возросла с 38,1% в феврале до 44,6% в июне.
ИА Хакасия 08 июля в 17:17
Путешествия
В России описали туристический сезон после открытия границ
Россия готовится к открытию границ, однако эксперты считают, что спасти летний туристический сезон на выездных направлениях уже не удастся и внутреннему туризму он конкуренции не составит.
Lenta.ru 22:53
Наука
В Южной Каролине обнаружили останки древнего пятиметрового дельфина
В американском штате Южная Каролина были обнаружены останки доисторического дельфина.
Discover24 10:36
Общество
ПФР разъяснил о надбавках к пенсиям за «советский» стаж
Пенсионный фонд России объяснил, по какому механизму будут начисляться надбавки пенсионерам, которые начали трудовую деятельность еще до 1 января 1991 года, когда существовал Советский Союз.
Что происходит 14:01
Общество
Пуски ракет «Союз» с космодрома Куру будут возобновлены в октябре
Пуск российской ракеты «Союз-СТ» с космодрома Куру во французской Гвиане запланирован на середину октября.
RT на русском 20:50
Здоровье
О чем говорит «походка Франкенштейна», раскрыл доктор Мясников
Доктор и телеведущий Александр Мясников сообщил, что по походке можно судить не только о настроении человека и его физической форме, но и диагностировать ту или иную болезнь.
Что происходит 09:43
Армия и оружие
Крейсер «Адмирал Нахимов» сможет успешно противодействовать флоту НАТО
Имеющий мощное вооружение корабль сможет успешно с большой долей вероятности противостоять НАТО.
Актуальные Новости 08:39
Здоровье
Диетолог разрешила колу, чипсы и бургеры
По мнению диетолога Ольги Григорян, к рисковым продуктам относятся кола, чипсы, бургеры.
Невские Новости 10:53
Общество
Несогласованные митинги в поддержку Фургала прошли в Хабаровском крае
В Хабаровске прошла несанкционированная акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств.
Известия 04:23
Армия и оружие
В РВИО рассказали о применении химоружия во время Первой мировой войны
Химическое оружие во время Первой мировой войны было смертельно опасным только при первых случаях применения, с ним быстро научились бороться, и в целом на исход войны оно влияния не оказало, заявил РИА Новости эксперт научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Константин Пахалюк.
РИА Новости 17:38
Гаджеты
Apple выпустила первую публичную бета-версию iOS 14
Американская корпорация Apple сообщила о выходе первых бета-версий iOS 14 и iPadOS 14 для своих мобильных гаджетов.
Discover24 вчера в 03:39
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 08:26
Наука
Установлена польза черноплодной рябины при гипертонии
Исследование британских ученых установило, что побороть гипертонию помогут ягоды черноплодной рябины.
ТК Звезда 21:29
Здоровье
Пандемия коронавируса ставит антирекорды. Можно ли говорить о второй волне?
Коронавирус ставит антирекорды.
BFM.ru 15:53
Общество
Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе
Вирусолог из Гонконга, доктор Ли-Мэн Янь, сбежавшая в США, в интервью Fox News рассказала о сокрытии властями Китая правды об опасности коронавируса.
Lenta.ru 19:36
Религия
«Посиделки у бабушки Пелагеи»: Петр и Павел день убавили
Петров день последний раз в году солнышко "играет", по народному слову крылатому как на Светло Христово Воскресенье.
Московский Комсомолец Калуга 10:48
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Собчак назвала способы улететь из России вопреки закрытым границам
Собчак разместила в социальной сети фотографию, на которой она находится вместе со своим сыном на фоне берега, вероятнее всего, на Мальдивских островах.
Evo-rus.com 06:46
Футбол
Газизову понравилась игра «Спартака» в матче с «Сочи»
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов положительно оценил игру команды в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 20:05
Автоспорт
Россиянин Шварцман выиграл гонку второго этапа «Формулы-2» в Австрии
Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (команда Prema) победил в первой гонке второго этапа серии «Формула-2» в Австрии.
Известия 16:19
Шоу-бизнес
Соколовский познакомил свою новую девушку с бывшей женой и дочкой
Певец Влад Соколовский рассказал, что уже познакомил свою новую девушку Ангелину Суркову с бывшей женой Ритой Дакотой и дочкой Мией.
Вечерняя Москва 04:57
Общество
Оценен риск заразиться коронавирусом в самолете
Некоторые услуги на борту самолета могут увеличить риск заражения коронавирусом.
Lenta.ru 21:51
Единоборства
Петр Ян уложился в вес перед боем за титул чемпиона UFC с Алдо
Российский боец UFC в легчайшем весе Петр Ян успешно прошёл взвешивание перед титульным боем с бразильцем Жозе Алдо.
Metaratings вчера в 09:35
Шоу-бизнес
Антон Табаков празднует 60-летие
RT на русском 03:00