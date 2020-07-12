Происшествия
ТАССДвое полицейских погибли в результате перестрелки в Техасе
По меньшей мере двое полицейских были убиты в перестрелке в американском городе Мак-Аллен (штат Техас). Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press со ссылкой на главу полицейского управления города Виктора Родригеса.
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Единоборства
Петр Ян нокаутировал Алдо и стал чемпионом UFC в легчайшем весе
РИА Новости вчера в 23:56
Общество
Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала
Известия вчера в 06:20
Шоу-бизнес
Собчак назвала способы улететь из России вопреки закрытым границам
Собчак разместила в социальной сети фотографию, на которой она находится вместе со своим сыном на фоне берега, вероятнее всего, на Мальдивских островах.
Evo-rus.com вчера в 06:46
Религия
Что запрещается делать 12 июля, на Петров день
Поскольку день Петра и Павла считается большим церковным праздником, запрещается любая работа, уборка и стирка.
Волгоградская правда вчера в 23:44
Общество
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19
Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
Фигурное катание
Тутберидзе признана ISU лучшим тренером мира
РИА Новости вчера в 10:38
Политика
В Польше началось голосование во втором туре выборов президента
Министерство здравоохранения Польши учло опыт первого тура выборов, когда из-за усиленных санитарных мер перед избирательными участками выстраивались огромные очереди.
ТАСС 01:03
Автоспорт
Россиянин Шварцман выиграл гонку второго этапа «Формулы-2» в Австрии
Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (команда Prema) победил в первой гонке второго этапа серии «Формула-2» в Австрии.
Известия вчера в 16:19
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости вчера в 08:26
Футбол
«Зенит» в меньшинстве сыграл вничью с «Ахматом» в Грозном
"Зенит" вничью сыграл с "Ахматом" в матче 28-го тура. В начале игры вратарь "Зенита" Андрей Лунёв пропустил мяч от Олега Иванова.
Life.ru вчера в 14:18
Политика
МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17
Мария Захарова, занимающая должность официального представителя МИД России, прокомментировала обращение Нидерландов в Европейский суд по правам человека.
CT news 10 июля в 15:56
Происшествия
Инспектор ГИБДД подтвердил, что Ефремов был за рулем в день аварии
Газета.Ru вчера в 10:13
Музыка
Александр Ревва презентовал клип «Перетанцуй меня»
В видеоролике видно, как Артур Пирожков начинает танцевать дома, соблюдая режим самоизоляции, однако ему становится скучно танцевать одному, и он отправляется во двор, где продолжает танцевать.
Evo-rus.com вчера в 07:36
Общество
В Кузбассе выписали ещё 41 пациента с коронавирусом
Всего в регионе официально зарегистрировано 2280 пациентов с коронавирусом, 1006 человек выздоровели, 12 скончались.
REGNUM 09 июля в 06:27
Политика
Вассерман обвинил Украину в военном преступлении против России
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что у Киева появился шанс вернуть Крым.
URA.Ru вчера в 23:32
Гаджеты
MacBook может сломаться из-за заклеивания камеры, сообщили в Apple
Apple предупреждает о возможной поломке ноутбуков из-за заклеивания камеры. Речь среди прочего идет о MacBook Pro и MacBook Air.
Свободная Пресса вчера в 21:45
Здоровье
В Киргизии коронавирусом заразились более 10 тысяч человек
Киргизские медики за последние 24 часа выявили 779 новых случаев заражения коронавирусом на территории республики, всего с начала пандемии COVID-19 в Киргизии заболели более 10 тыс. человек.
Газета.Ru 00:56
Происшествия
Сын экс-министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подольске
В подмосковном Подольске иномарка BMW X6 11 июля насмерть сбила велосипедиста.
Известия вчера в 17:16
Происшествия
Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей
Коммерсантъ вчера в 10:49
Общество
В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса
"Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса", - рассказал Тарасов.
РИА Новости 00:03
Энергетика
Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая
Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru вчера в 06:48
Общество
Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков
Российских потребителей освободили от затрат, связанных с приборами учета электроэнергии. Это позволит им сэкономить 5-20 тыс. рублей.
Известия 00:10
Авто
Chery назвала характеристики кроссовера Tiggo 7 Pro для России
В продажу машина поступит в РФ до начала этой осени. Несколько позже будет известна стоимость новинки и ее комплектация.
Evo-rus.com 10 июля в 01:37
Происшествия
В Иркутске ликвидировали пожар на крыше многоэтажного дома
Известия вчера в 23:45
Общество
США объявили о введении пошлин на товары из Франции на сумму $1,3 млрд
Власти США объявили о намерении ввести на товары из Франции дополнительные пошлины в размере 25% на сумму около $1,3 миллиарда.
News.ru вчера в 04:58
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 10 июля в 09:52
Единоборства
Менеджер Хабиба опроверг информацию о завершении карьеры бойца
Спорт-Экспресс вчера в 19:52
Наука
В атмосфере Земли зафиксировали звенящий звук
Evo-rus.com 10 июля в 09:17
Политика
СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии
Совбез ООН принял резолюцию о продлении трансграничного механизма помощи Сирии через один пропускной пункт на границе с Турцией на год.
Российская газета вчера в 17:54
Политика
Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
Газета.Ru вчера в 06:40