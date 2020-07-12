Происшествия

ТАССТАССДвое полицейских погибли в результате перестрелки в Техасе

По меньшей мере двое полицейских были убиты в перестрелке в американском городе Мак-Аллен (штат Техас). Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press со ссылкой на главу полицейского управления города Виктора Родригеса.
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Двое полицейских погибли в результате перестрелки в Техасе

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В Техасе убиты двое полицейских. Стрелявший покончил с собой

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Газета.Ruвчера в 21:34

В Техасе застрелили двух полицейских

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Собчак разместила в социальной сети фотографию, на которой она находится вместе со своим сыном на фоне берега, вероятнее всего, на Мальдивских островах.
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Поскольку день Петра и Павла считается большим церковным праздником, запрещается любая работа, уборка и стирка.
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РИА Новости вчера в 22:30
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В Польше началось голосование во втором туре выборов президента

Министерство здравоохранения Польши учло опыт первого тура выборов, когда из-за усиленных санитарных мер перед избирательными участками выстраивались огромные очереди.
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Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (команда Prema) победил в первой гонке второго этапа серии «Формула-2» в Австрии.
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«Зенит» в меньшинстве сыграл вничью с «Ахматом» в Грозном

"Зенит" вничью сыграл с "Ахматом" в матче 28-го тура. В начале игры вратарь "Зенита" Андрей Лунёв пропустил мяч от Олега Иванова.
Life.ru вчера в 14:18
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МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17

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CT news 10 июля в 15:56
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Политика

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Здоровье

В Киргизии коронавирусом заразились более 10 тысяч человек

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Происшествия

Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей

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Общество

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"Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса", - рассказал Тарасов.
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Энергетика

Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая

Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
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Происшествия

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Общество

США объявили о введении пошлин на товары из Франции на сумму $1,3 млрд

Власти США объявили о намерении ввести на товары из Франции дополнительные пошлины в размере 25% на сумму около $1,3 миллиарда.
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

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Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым

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